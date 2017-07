Der Berg bebt wieder: Haigern Live!

× Erweitern Haigern Live!

Am Freitag, 21. Juli startet Haigern Live mit seiner neunten Auflage. Bis zum 24. Juli spielen dann wieder regionale und überregionale Bands für einen guten Zweck. Dabei steht in diesem Jahr viel Neues auf der 25 Meter breiten Bühne.

Insgesamt 14 Acts stehen in diesem Jahr auf dem Programm. Wieder dabei sind natürlich die Publikumslieblinge Gonzo’n’friends und Friends live! Für ein bisschen Abwechslung in diesem Jahr sorgen elf neue Acts, die erstmalig auf dem Haigern spielen werden.

Austropop & Bandcontest Sieger am Freitag

Zehn Bands wiederum spielen ihre eigenen Songs, darunter der Bandcontest-Gewinner IZE, der gemeinsam mit der Band „Jeden Tag Silvester“ im Wechsel den Festivalfreitag eröffnen wird. Ganz dem Festivaltrend 2017 folgend, darf bei der aufkommenden Austro-Pop-Welle natürlich auch keine Band aus Österreich fehlen und so bilden die Funky-Electronic-Brass-Band Erwin & Edwin den krönenden Abschluss des ersten Festival Tages.

Am Samstag geht es mit Snow und den Stuttgarter Antiheld im Wechsel heiß her. Während Snow eine schweißtreibende Show mit vielen Partyhits bieten, sorgen Antiheld mit ihrem Straßenköterpop auch mal für nachdenkliche Töne. Die Musiker spielten in diesem Jahr bereits auf dem Southside, haben also schon ein wenig Übung mit dem bespielen großer Bühnen. Zum Abschluss des Samstags stellt die regionale Partyband Friends live! noch mal alles auf den Kopf.

Familiensonntag

Für einen entspannten Sonntag werden ab 12.30 die Bands Gospel Diamonds, Mira Wunder, Sameday records, Funk Kartell und Robert Redweik sorgen. Ab 20 Uhr interpretieren Gonzo’n’friends schließlich neue und alte Klassiker neu. Parallel dazu findet wieder ein Kinderprogramm mit Zaubershow und dem Kindertheater Radelrutsch statt. Den Montag beschließen die Bands Float und Soultrip.

Eine weitere Neuerung ist der fällige Eintritt am Freitag und Samstag von jeweils drei Euro, die mit den gestiegenen Sicherheitsvorkehrungen begründet werden. Dafür fahren die Shuttlebusse nach wie vor umsonst auf den Berg und auch das Parken bleibt gratis. Der Eintritt ist zudem erst ab dem 16. Lebensjahr zu entrichten. Darüber hinaus wird mit dem eingenommenen Geld wieder der Förderverein Kinderfreizeit Haigern e.V. unterstützt, der zahlreiche Projekte für Kinder, wie zum Beispiel die jährliche Kinderfreizeit, umsetzt.

Wegen der gestiegenen Sicherheitskontrollen weisen die Veranstalter darauf hin, möglichst früh anzureisen beziehungsweise sich auf längere Wartezeiten bei der Taschenkontrolle und Bändchenvergabe am Freitag und Samstag zu den Stoßzeiten einzustellen.