Eröffnung des Heilbronner Weihnachtsmarkts

Am Dienstag, 28. November, eröffnete Oberbürgermeister Harry Mergel mit eindringlichen Worten den Heilbronner Weihnachtsmarkt. Mit strahlendem Lichterglanz, dem Duft nach Gebäck, Glühwein, Punsch & Lebkuchen heißt es nun bis 21. Dezember in der Heilbronner Innenstadt wieder bummeln, genießen und gemeinsam gemütliche Stunden verbringen.

Mit dem Glockenschlag ergriff Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing, das Wort und begrüßte vor dem Rathaus die zahlreichen Besucher, die sich gemeinsam mit dem Kinderchor des Robert-Mayer-Gymnasiums durch das Singen von Weihnachtsliedern auf die besinnliche Zeit einstimmten.

Nach einer kurzen Weihnachtsansprache von Pfarrer Pfeifer und der Geschichte des Heilbronner Weihnachtsbaums, vorgetragen von den Käthchen, traf Oberbürgermeister Harry Mergel ein, der auf seiner Heimreise von Berlin mit Verzögerungen auf der Autobahn zu kämpfen hatte. "Das Herz der Innenstadt hat sich in ein weihnachtliches Paradies verwandelt. 1500 Beteiligte haben mit ihrer Arbeit diese Gemeinschaftsleitsung vollbracht, dafür möchte ich ihnen danken." Weiter nutze der er die Ansprache, um die Menschen aufzufordern über den Tellerrand zu schauen: " Weihnachten vermittelt die christliche Botschaft der Nächstenliebe. Wir sollten uns gerade jetzt auch um jene kümmern, die größere Sorgen haben als wir. Weltweit sind 60 Millionen Menschen auf der Flucht. In den letzten zwei Jahren haben rund 1000 Menschen in Heilbronn ein neues Zuhause gefunden. Ich danke den ehrenamtlichen Helfern herzlich für ihre Hingabe und Mühe. Sie machen mich stolz, Oberbürgermeister dieser Stadt zu sein."

Mit den Worten "Der Weihnachtsmarkt 2017 ist hiermit eröffnet" rundete er schließlich seine Ansprache ab und wünschte den Besuchern gesellige Stunden auf dem Weihnachtsmarkt.

Besondere Attraktionen sind auch in diesem Jahr wieder die Almhütte, der sieben Meter hohe Glühwein-Glockenturm auf dem Marktplatz und die gemütliche Scheune auf dem Kiliansplatz. Für die Kleinen gibt es ein antikes Karussell auf dem Marktplatz, ein Flieger am Hafenmarkt und ein kleines Riesenrad in der Fleiner Straße. Außerdem kommt der Nikolaus am Mittwoch., 6. Dezember. Mit im Gepäck hat er einen Sack mit Süssigkeiten, die er an die braven Kinder verteilt.

Auf dem Marktplatz unter dem Weihnachtsbaum werden fast täglich Chöre und Musikvereine auftreten und zum dritten Mal wird in Kooperation mit dem Studiengang Internationales Weinmanagement an der Hochschule Heilbronn auch ein Glühweintest stattfinden.

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt: täglich von 11 bis 20 Uhr

Weitere Informationen: www.heilbronnmarketing.de