Esslingen entdecken

Die Bilanz für 2017 fällt positiv aus und auch der Blick voraus für 2018 stimmt optimistisch. Esslingen ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Schlagwörter wie Altstadt, Kultur und Genuss unterstreichen die touristische Attraktivität der Stadt. Ein besonderes Augenmerk richtet die Stadt dabei auch 2018 auf seine speziellen thematischen Stadtführungen.

Die Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH verkündete im Januar ein erfreuliches Ergebnis: bei den Gästezahlen konnte im vergangenen Jahr ein Plus von 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden. Der Anteil von Auslandsgästen an den Übernachtungen stieg ebenfalls um drei Prozent auf insgesamt 33,6 Prozent. Die angebotenen Schlafgelegenheiten wurden dabei 2017 wie im Vorjahr zu 44 Prozent ausgelastet. Somit liegt die durchschnittliche Bettenauslastung im Stadtgebiet Esslingen das siebte Jahr in Folge über dem Durchschnittswert der gesamten Region Stuttgart. »Motor für den Übernachtungstourismus ist die gute Konjunktur und hohe Wirtschaftskraft der Stadt, insbesondere in den Bereichen Automobilindustrie, Automatisierung und Maschinenbau«, analysiert das Stadtmarketing die positive Bilanz. »Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Esslingen. Bei einem touristischen Gesamtumsatz von 120 bis 130 Millionen Euro pro Jahr entfallen 85 bis 90 Millionen Euro auf rund 2,5 Millionen Tagestouristen, die die Stadt jedes Jahr besuchen!«

Über achthundert Architekturdenkmäler sowie einzigartige Sehenswürdigkeiten machen 1200 Jahre europäische Stadtgeschichte dabei auf faszinierende Weise in Esslingen erlebbar. Zu den herausragenden Anlaufstellen zählt unter anderem die Sektkellerei Kessler - die älteste Deutschlands. Neben dem Alten Rathaus mit beeindruckender Renaissance-Fassade und astronomischer Uhr von 1592 sind in Esslingen auch die älteste Bettelordenskirche Deutschlands, die älteste Fachwerkhäuserzeile, die früheste Hallenkirche Süddeutschlands sowie eines der ältesten Jugendstilbäder zu bestaunen. Dieses imposante Kulturerbe kann mit rund vierzig verschiedenen Stadtführungen auf vielfältigste Weise immer wieder neu entdeckt werden. Auf der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, der CMT in Stuttgart, präsentierte die Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH im Januar die neuen Highlights für 2018 in Sachen Stadtführungen.

Bei der Tour »Tore, Türme, Dachterrassen« entdeckt man Esslingen im wörtlichen Sinne »von oben« und genießt am Ende des Rundgangs bei tollem Ausblick ein Glas Sekt. Kinder sind »Unterwegs mit der Esslinger Stadtwache« und absolvieren auf dem Gelände der Burg ihre Rekrutenausbildung. »Macht und Pracht« heißt es, wenn an historischen Gebäuden der Stadt weltlichem und religiösem Machtanspruch vergangener Zeiten nachgespürt wird. Außerdem berichtet bei der neuen Tour »Theater des Schreckens« ein Scharfrichter von Folter, Pranger und Scheiterhaufen. Natürlich dürfen bei dieser Aufzählung auch die Klassiker der Kostümführungen mit dem Esslinger Nachtwächter oder der mittelalterlichen Martha und ihrer »In vino veritas«-Führung nicht fehlen, bei der die Koryphäe in unterhaltsam-schrulliger Art von ihrem harten Leben als Wengerter-Frau berichtet.