Führungen in der Galerie der Stadt Plochingen

Mit der Eröffnung der PlochingenInfo im November 2014 zog die Städtische Galerie ebenfalls in das zentral in der Plochinger Fußgängerzone gelegene Gebäude.

In den barrierefrei zugänglichen Räumen wird seither in wechselnden Ausstellungen zeitgenössische Kunst aus den Bereichen Malerei, Grafik, Skulptur und Fotografie gezeigt. Umgeben von der Architektur Friedensreich Hundertwassers und Tomi Ungerers und zahlreichen Kunstwerken im öffentlichen Raum von HAP Grieshaber, K.U. Nuss, Michael Triegel und anderen, ergänzt die Galerie das kulturelle Angebot der Stadt und der Region.

Die steigenden Besucherzahlen zeigen, dass das künstlerische Angebot Besucher sowohl aus Plochingen wie auch aus der Region anspricht. Das Programm der Galerie wird in diesem Jahr durch Führungen zu drei der geplanten Ausstellungen ergänzt. „Wir möchten die Gelegenheit geben, in die Welt der Kunst einzutauchen und gleichzeitig interessante Hintergrundinformationen zur jeweiligen Ausstellung zu erhalten“, erklärt Susanne Martin, Leiterin Kultur und Tourismus. Die Kunsthistorikerin freut sich schon sehr darauf, wird sie doch selbst die Führungen übernehmen.

Der erste Termin ist am 09. Februar um 15 Uhr zur aktuellen Ausstellung „en voyage“ des Künstlers Harald Huss. Sein malerischer Ansatz ist es „von der Farbe her das Bild zu beherrschen“, in seinen Aquarellwerken gibt er die Eindrücke aus seinen Reisen in Farbklängen wieder. Die einstündige Führung kostet 5 Euro pro Person, eine Anmeldung ist über die PlochingenInfo möglich. Die weiteren Führungen finden am 23. März zur Ausstellung von Helmut Stromsky und am 24. August zur Ausstellung von Jochen Detscher, jeweils um 15 Uhr, statt.