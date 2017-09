Muswiese: das Fest der Feste

× Erweitern Muswiese

Mit ihren rund 280 Marktständen, den 140 Beschickern in der Landwirtschaftsausstellung und dem Angebot im BDS-Gewerbezelt gilt die vom 7. bis 12. Oktober stattfindende Muswiese als das größte Freiluftkaufhaus Süddeutschlands.

Bevor in diesem Jahr Bürgermeister Siegfried Gröner am Muswiesensonntag die 583. Muswiese offiziell eröffnet, startet das Fest am Samstag mit Händler- und Ausstellergottesdienst, Muswiesenlauf, Muswiesenderby und Fassanstich. Den Festgottesdienst am Sonntag gestaltet die Rundfunkbeauftragte der Evang. Landeskirche in Württemberg, Dr. Lucie Panzer. Neben dem Luftballonwettbewerb für die Jüngsten erwartet die Besucher wieder ein reichhaltiges Angebot an 280 Marktständen. Bei der landwirtschaftlichen und gewerblichen Ausstellung präsentieren sich 140 Aussteller. Von der Motorsäge über Traktor und Mähdrescher bis hin zum neuen Stall- oder Hallengebäude, vom Fliegengewebe über das Garagentor und den Hochdruckreiniger bis hin zum Gartenhäuschen, ist alles vertreten. Man darf gespannt sein, wie der in Rot am See ansässige Künstler KOVAL das diesjährige Thema »Muswiesen-Derby« am Gemeindestand im Gewerbezelt, umsetzt. Die Lokalderbys zwischen dem TV Rot am See und dem SV Brettheim sind immer besonders spannend und kampfbetont. Eine Besonderheit in diesem Jahr: Die Hohenloher Autorin Wildis Streng hat wieder zugeschlagen. Sie lässt in ihrem Krimi Lisa Luft und Heiko Wüst auf der Muswiese ermitteln.

Leistungsschau im Gewerbezelt

Hervorzuheben ist auch die Leistungsschau im Gewerbezelt. Organisiert vom örtlichen Bund der Selbständigen, zeigen dieses Jahr 60 Aussteller wieder Nützliches rund ums Bauen, Wohnen, Haus und Garten. Am BDS – Stand selbst ist dieses Jahr auch wieder einiges los: Am Samstag, Dienstag und Donnerstag werden bei der Aktion »Handwerk live« um 15 Uhr interessante Berufe vorgestellt und am Sonntag, 8. Oktober gibt es um 15 Uhr das Promi-Kochen.

Am Mittwoch kann man um 14 Uhr die Crailsheimer Merlins treffen und um 16 Uhr kommt die Württembergische Weinkönigin zur Weinprobe. Der Kickbox-Weltmeister, Michael Smolik gibt sich am Donnerstag um 13 Uhr die Ehre.

Fahrgeschäfte, Jungtierprämierung, Metzgertanz & Feuerwerk

Natürlich ist auf so einem Fest und im speziellen auf der Muswiese bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Fünf Bauernwirtschaften, eine Weinstube, ein Gastronomiebetrieb, eine Festhalle und das Partystadl mit Musikprogramm, ein Biergarten, eine Bewirtschaftungshalle mit Barbetrieb, ein Kaffeezelt, eine Cocktailbar und rund 20 Imbiss- und Getränkestände sprechen für sich. Für die Unterhaltung der Besucher ist nicht zuletzt der Schaustellerbereich verantwortlich. Mit Überschlagsschaukel, Polyp, Autoscooter, Schiffschaukel, Kinderkarussell, Schießwagen und Großverlosung, dürfte für jeden, ob Groß oder Klein etwas dabei sein.

Wie immer gilt: Montag ist Ruhetag, der Dienstag beginnt dann mit der traditionellen Jungviehprämierung um 9.30 Uhr. In den Wirtschaftshallen kann man sich mit Kutteln stärken. Der Mittwoch steht ganz im Zeichen des »Leddicha Dooch«, wer bis zum Abend noch kein Herzblatt gefunden hat, kann sich noch bei den feschen Metzgertänzerinnen und Tänzern umschauen. Der »Historische Metzgertanz« findet um 19.45 Uhr auf dem Reitplatz statt.

Der Donnerstag gilt als günstiger Einkaufstag und wird durch das Brillantfeuerwerk am Abend, um 20 Uhr, gekrönt. Zuvor findet aber noch gegen 17.30 Uhr die 29. BDS-Mittelstandskundgebung in der Festhalle Hahn statt. Als Festredner konnte in diesem Jahr der Baden-Württembergische Ministerpräsident, Winfried Kretschmann MdL, gewonnen werden.