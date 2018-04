»Vorwärts in die Zukunft!«

× Erweitern Stadtpalais Stuttgart

Ist Stuttgart 2038 autofrei? Leben 2038 mehr Menschen in Stuttgart? Wird der Lebensraum 2038 unbezahlbar? Fragen, über Fragen, die sich der Besucher der »Stuttgart und Du 2038« Ausstellung im Stadtpalais stellen kann. In futuristischer Atmosphäre befassen sich Stuttgarter mit Zukunftsfragen und ihren eigenen Erwartungen für ein Stuttgart im Jahr 2038. Aus allen Antworten wird ein räumliches Zukunftsbarometer erstellt und alle Abstimmungsergebnisse werden live auf eine Zukunftsampel im Emoji-Style projeziert. Die überspitzte, knallbunte Welt erinnert an die futuristischen Architektur-Utopien von Archigram, Future Systems oder Superstudio. Ob Stuttgarter Bewohner mit starkem Optimismus oder schwäbisch-pessimistischen Gedanken in die Ferne blicken steht noch bis zum 29. Mai in den Sternen.

»Stuttgart und Du 2038«

noch bis 29. Mai, StadtPalais, Stuttgart, www.stadtpalais-stuttgart.de