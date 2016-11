× Erweitern Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen

Es weihnachtet im MORITZ-Land. Durch die Straßen und engen Gassen der Städte weht der Duft von gebrannten Mandeln, Glühwein und Tannennadeln. Trotz des schmuddeligen kalten Winterwetters zieht es uns in der vorweihnachtlichen Zeit raus auf die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Region. MORITZ hat für Euch eine Übersicht der winterlichen Märkte zusammengestellt.

Weihnachten in der Region Heilbronn

Der Altdeutsche Weihnachtsmarkt Bad Wimpfen ist sicherlich einer der bekanntesten in der Region Heilbronn. Daneben locken Weihnachtsmärkte wie Stettenfels in historischer Kulisse mit einem ganz besonderem Charme.

Weihnachten in und um Stuttgart

Mit seiner mehr als 300-jährigen Tradition gehört der Stuttgarter Weihnachtsmarkt zu den größten und prächtigsten in Europa.Und auch um Stuttgarter herum gibt es auf Mittelalterlichen Märkten das ein oder andere zu entdecken.

Weihnachten In Ludwigsburg und Rems-Murr

Allerhand Basteleien, Kunsthandwerk und ein goldener Schimmer liegen über dem Barockweihnachtsmarkt in Ludwigsburg. Auch der Rems-Murr Kreis begibt sich in vorweihnachtliche Stimmung.

Weihnachten in Reutlingen und Tübingen

In der altehrwürdigen Studentenstadt Tübingen weihnachtet es an einem Wochenende. In Reutlingen erstrahlt der Lichterglanz ab dem 24. November und lockt die Glühweindurstigen auf die Eislaufbahn

Weihnachten in Hohenlohe

Kirchberg, Forchtenberg oder Kloster Schöntal ziehen die Besucher an jeweils einem Wochenende magisch an. In Schwäbisch Hall duften die gebrannten Mandeln vier Wochen über den Marktplatz. Und es gibt in Hohenlohe weit mehr Weihnachtsmärkte zu besuchen.

Weihnachten im Neckar-Odenwaldkreis

Auch im Neckar-Odenwald Kreis haben viele Gemeinden, Dörfer und Städte ihren eigenen Weihnachtsmarkt, und sogar die JVA in Adelsheim feiert mit einem festlichen Markt.

Weihnachten in Tauber-Franken

Rothenburg ist schon lange kein Geheimtipp mehr- selbst in Japan dürfte man den Ort an der Tauber und seinen Weihnachtsmarkt kennen. Wer sich vom Menschengewühl nicht abschrecken lässt, der sollte dem festlichen Markt aber auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Denn so berühmt, wird man nicht ohne Grund. Aber auch die kleineren besinnlicheren Wihnachtsmärkte in der Region Tauber-Franken lohnen einen Besuch.

