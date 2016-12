× Erweitern Kunstverein TBB

195 Ausstellungen, 186 Kabarettveranstaltungen und 43 Lesungen wurden im Kunstverein Tauberbischofsheim bis Dezember 2017 bereits durchgeführt. Mit einem breit aufgestellten Kulturprogramm präsentiert sich der Verein auch im Jahr 2017, in dem er »30 Jahre Kabarett« feiert.

Hellmuth Karasek, Sky du Mont, Mario Barth, Ingo Appelt, Eckhart von Hirschhausen und Alice Schwarzer – sie alle standen schon auf der Bühne im Engelsaal und haben zum Fortwähren des Kunstvereins Tauberbischofsheim e.V. beigetragen. Das Erfolgskonzept setzt sich aus einer Mixtur aus verschiedenen künstlerischen Gattungen zusammen. Mit Ausstellungen, Kursen und Kabarett bietet der Verein ein abwechslungsreiches und hochklassiges Kulturprogramm. Bis Dezember 2016 wurden insgesamt 195 Ausstellungen, 186 Kabarettveranstaltungen und 43 Lesungen durchgeführt.

Erfolgreiche Kleinkunstbühne

In seiner Satzung hat sich der 1981 gegründete Kunstverein der Förderung von Kunst und Kultur verschrieben, um diese den Menschen zugänglich zu machen. »Als wir angefangen haben, wollten wir Kunst und Kultur hier auf dem Land stärken. Daraus hat sich das Ganze dann entwickelt. 1987 haben wir beispielsweise ein Kabarett angeboten bekommen – 2017 feiern wir nun 30 Jahre Kabarett im Kunstverein Tauberbischofsheim«, erklärt Volker Weidhaas, Vorsitzender des Kunstvereins. Newcomer wie bekannte Künstler geben sich in der Kreisstadt regelmäßig die Klinke in die Hand und unterhalten das Publikum.

Haupt-Domizil ist seit Jahrzehnten der Engelsaal, der von der Stadtverwaltung ohne Einschränkungen und Vorgaben an den Kunstverein übergeben wurde. Dass sich der Verein schon so lange halten kann, bezieht Weidhaas vor allem auf die Unterstützung der Mitglieder: »Dank dem persönlichen Engagement unserer ehrenamtlicher Helfer gibt es den Verein nun schon so lange. Wir haben fast 300 Mitglieder, für Tauberbischofsheim und einen Kunstverein generell ist das natürlich eine riesige Zahl«.

2017: Abwechslungsreiches Programm

Auch 2017 hat der Kunstverein Tauberbischofsheim wieder hochkarätige Größen des Kabaretts zu Gast und präsentiert abwechslungsreiche Ausstellungen: »Frank Lüdecke, Sebastian Pufpaff, Schöne Mannheims und Walter Sittler werden unter anderem 2017 bei uns auftreten. Auch eine Lesung mit Andreas Englisch, dem Papstbiograf, ist plant.

Wir wollen verschiedene Sparten anbieten, so auch im Kunstbereich. 2017 wird es daher großformatige Linolschnitte, die Mitgliederausstellung, Fotografien und eine Ausstellung mit Greser und Lenz den Karikaturisten der FAZ, geben«, erklärt Volker Weidhaas. Helen Gerstner

Kunstverein Tauberbischofsheim e.V.

Nelkenweg 6, 97941 Tauberbischofsheim

Fon: 09341/4616

www.kv-tbb.de

Programmhighlights 2017

Mo. 16.1. Frank Lüdecke: Über die Verhältnisse

Mi. 8.2. Sebastian Pufpaff: Auf Anfang

Mi. 8.3. Philipp Weber: Weber N°5: Ich liebe ihn !

Mi. 2.4. Andreas Englisch: Franziskus - ein Lebensbild

Mi. 24.4. Bembers: Rock ‘N‘ Roll Jesus

Mo. 11.9 & Mo. 18.9 Schöne Mannheims

So. 12.11. Jürgen Becker: Volksbegehren

So. 10.12. Martin Frank: Alles ein bisschen anders