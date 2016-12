Moop Mama als Co-Headliner vor LaBrassBanda und Yvonne Catterfeld vor Andreas Bourani bestätigt!

× Erweitern Yvonne Catterfeld Yvonne Catterfeld

Die Kreissparkasse Ludwigsburg music open 2017 nehmen immer mehr Formen an. Als Co-Headliner vor LaBrassBanda wird am 4. August MOOP MAMA die Bühne im Schloss rocken. Zwei Tage später dürfen sich die Fans nun auch noch auf YVONNE CATTERFELD freuen, die mit ihren neuen Songs ganz ungewohnte Wege einschlägt und am letzten Tag der KSK music open vor Andreas Bourani auf die Bühne gehen wird.

Mit Moop Mama erwartet die Konzertbesucher neben LaBrassBanda noch ein weiterer richtiger Knaller. Die Band ist mittlerweile weithin bekannt für ihren energiegeladenen „Urban Brass“ und hat sich auf ihren Touren und Festivalauftritten eine große Fanbase erspielt. Zusammen mit den beiden Support Acts Django S und Die Grüne Welle eine runde Sache für alle Brass/Ska/Party-Begeisterte!

Am 6. August gesellt sich Yvonne Catterfeld zu ihrem „The Voice“ Kollegen Andreas Bourani, im Gepäck ihr neues Album „Guten Morgen Freiheit“. Auf der gleichnamigen Tour ist die Sängerin bereits im Frühjahr unterwegs und wird allerdings erst bei den KSK music open mit ihrem neuen Programm im Großraum Stuttgart zu sehen sein.

Am 28.07. werden Silbermond mit ihrem aktuellen Programm „Leichtes Gepäck – Open Air Tour 2017“ das Publikum im Ehrenhof begeistern und dabei ihre einzige Show in Baden-Württemberg spielen.

Stimmungsgarant Dieter Thomas Kuhn & Band konnte nach ausverkauftem Konzert 2016 wiedergewonnen werden und wird sicherlich auch am 29.07.2017 seine Jünger wieder in Scharen nach Ludwigsburg ziehen.

Am 01.08. lädt Die Nacht der Musicals, die 2017 bereits 20jähriges Bühnenjubiläum feiert, auf eine aufregende Reise durch die Welt der Musicals ein.