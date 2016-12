Mundstuhl zünden Gagfeuerwerk in Besigheim

× 1 von 3 Erweitern Böris Mönnich × 2 von 3 Erweitern Böris Mönnich × 3 von 3 Erweitern Böris Mönnich Prev Next

Ihren letzten Gig vor dem wohlverdienten Weihnachtsurlaub spielten Ande Werner und Lars Niedereichholz alias Mundstuhl am Sonntag, den 11. Dezember in der Alten Kelter in Besigheim. Vor rund 500 Fans zündeten die beiden mit Programm „Mütze-Glatze! Simply the Best“ ein grandioses Gagfeuerwerk und bewiesen wieder einmal, dass sie auch nach 20 Jahren zu den besten Comedians in Deutschland zählen. Mit von der Partie waren natürlich die Ikonen der ostdeutschen Plattenbausiedlung: die jammernden und Jungmütter Peggy und Sandy mit ihren allgegenwärtigen Problemen zwischen Komasaufen, Kindererziehung, Arbeitslosigkeit und ständig wechselnden Lebensabschnittsgefährten. Und natürlich waren auch die beiden Kultkanacken Dragan und Alder mit am Start. Die oft kopierten, doch nie erreichten Erfinder der Kasack-Comedy sind zwar älter, aber dafür kein bißchen weiser geworden, denn nach wie vor drehte sich im Mikrokosmos der multikriminellen Maulhelden alles um Handys, Autos und Kampfhunde. Am Ende der Show versprachen Niedereichholz und Werner in ihren Fans, mit ihrem neuen Programm in zwei Jahren wieder in Besigheim Station zu machen, was mit tosendem Applaus gewürdigt wurde. Boris Mönnich