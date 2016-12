× Erweitern Alvin Mills Project

Im März 2017 wird in Nürtingen wieder Jazz satt geboten. Die zweijährig stattfindenden Nürtinger Jazztage sind fester Bestandteil im Nürtinger Kulturleben und zu einer festen Größe für Jazzfans aus der Region entwickelt.

Von Swing und Jazzklassikern bis hin zu Vertretern des jungen, innovativen Jazz ist eine große Bandbreite an Veranstaltungen dabei. Eingefleischte Jazzfans dürfen sich in der Kreuzkirche auf Wolfgang Dauner, der 2016 mit dem ECHO JAZZ für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde freuen, ebenso wie auf die vier Vollblutmusiker von Quadro Nuevo. Auf der Bühne des Schlosskellers und in den Räumen der Sammlung Domnick präsentieren sich mit Seba Kaapstad und dem Cellisten Stephan Braun jüngere Vertreter des Jazz. Kulinarisches ist beim Auftaktbrunch im Hotel am Schlossberg, dem Jazz-Frühschoppen mit der Hö-Gy Big Band im Saalbau zum Hirsch in Neckarhausen und der Tapaskneipe Spezial in der Kulturkantine mit den beiden Jazzgitarristen von Swingology geboten.

Und auch an junge Jazzfans ist gedacht, wenn beim Mitmachkonzert in der Kreuzkirche Jazzstandards zu hören sind und die kleinen und großen Besucher manches über den Jazz, seine Geschichte und Instrumente erfahren.