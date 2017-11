Palais der Kolchose: Kartenvorverkauf gestartet

× Erweitern Reiner Pfisterer Max Herre/Jazz Open 2015 Max Herre beim Konzert auf dem Schossplatz am 10.7.2015

Wilhelmspalais meets Hip-Hop: im Rahmen des Zwischennutzungskonzepts auf dem Weg zum Stadtmuseum Stuttgart wandelt sich das Wilhelmspalais vom 23. November bis zum 10. Dezember 2017 zum Palais der Kolchose.

Das Palais der Kolchose öffnet in diesem Zeitraum täglich zwischen 14 und 21 Uhr seine Türen und wird zur Bühne für die Stuttgarter Hip-Hop-Kultur der Vergangenheit und Gegenwart. Im Mittelpunkt steht das 1992 gegründete Künstlerkollektiv der Kolchose, in dem Musiker, Sprayer und Breakdancer gemeinsam aus der Landeshauptstadt Baden-Württembergs die „Mutterstadt“ des deutschen Hip-Hops machten.

Mit den Kolchose-Künstlern Max Herre, Afrob sowie Schowi, Ju, DJ 5ter Ton von den Massiven Tönen und anderen

Highlights im Veranstaltungsprogramm sind die beiden Palais-der-Kolchose-Partys am 25. November und am 2. Dezember 2017. Ab 23 Uhr wird das Wilhelmspalais zur lebendigen Hip-Hop-Location mit den Künstlern der Kolchose: am 25.November können sich Hip-Hop-Freunde auf Massive Disco feat. Schowi, Ju, DJ 5ter Ton, Franky Kubrick, Marz, Bartek & Kaas freuen, am darauffolgenden Samstag, 2. Dezember, auf FK Soundsystem (Max Herre & DJ Friction) feat. Afrob und DJ Emilio.

Zu allen weiteren Veranstaltungen, Workshops, Führungen und in die Ausstellung 25K ist der Eintritt frei.

Vielfalt des Kolchose-Kollektivs spiegelt sich im Programm

Die Besucher erwartet ein vielseitiges Programm. Podiumsgespräche und ein Vortrag gehen den Fragen und Themen nach „Wie der Hip-Hop nach Stuttgart kam?“ (25. November, 19 Uhr), „Die Kolchose und ihre Mutterstadt“ (2. Dezember, 19 Uhr), „Spannungsfelder zwischen Hip-Hop und Hochkultur“ (6. Dezember, 19 Uhr) „Stuttgart, die Mutterstadt des deutschen Hip-Hops?“ (7. Dezember, 19 Uhr) und „Hip-Hop heute“ (9. Dezember, 19 Uhr).

Zwei Sonntage stehen im Zeichen von Graffiti und Breakdance. Die Kolchose-Künstler Rich und Phams zeigen am 26. November um 15 Uhr bei einer Graffiti-Sprüh-Aktion ihr Können, um 15.30 Uhr können sich Neugierige bei einem Workshop selbst an der Spraydose ausprobieren. Am 3. Dezember um 15 Uhr kommen im Palais Urban Dancer aus der ganzen Region zu einem Breakdance-Battle zusammen, um als Gewinner in die Top 8 beim Internationalen USC Swiss 2018 gewählt zu werden. Um 14.30 und 16 Uhr sind die Besucher zu Breakdance-Workshops eingeladen.

Ums Mitmachen und sich Ausprobieren geht es auch an zwei interaktiven Stationen im Palais der Kolchose: die „Hall of Fame“ lässt den Besucher in der virtuellen Realität selbst zum stadtgestaltenden Künstler werden – inspiriert von der künstlerischen Arbeit der Kolchose-Sprayer, die hier präsentiert wird. Eine weitere Mitmach-Station vermittelt die Grundtechniken des DJing – virtuell begleitet von DJ 5ter Ton.

Ausstellung 25K - Eine historisch-wissenschaftliche Annäherung an die Kolchose und die Hip-Hop-Kultur der 1990er Jahre in Stuttgart

Neben Veranstaltungen stellt auch die Ausstellung 25K die Kolchose und die Hip-Hop-Kultur der 1990er Jahre in Stuttgart in den Mittelpunkt. Die Schau fragt nach den Verknüpfungen zwischen Hip-Hop, Künstlern und Stadt und indirekt auch danach, warum gerade in Stuttgart die ursprünglich amerikanische Hip-Hop-Kultur auf derart fruchtbaren Boden fiel.

Täglich um 18 Uhr gibt es kostenfreie Führungen von Stuttgarterinnen und Stuttgartern, die die Szene kennen und ihre eigene Perspektiven, ihre eigenen Geschichten preisgeben. Besonderes Special: freitags um 18 Uhr führt DJ 5ter Ton von den Massiven Tönen persönlich durch die Ausstellung. Wer vom Palais der Kolchose den Bogen zum Wilhelmspalais spannen möchte, hat bei den täglichen Architektur-Führungen jeweils um 17 Uhr die Gelegenheit dazu.

Und für alle Besucher, die nicht nur Eindrücke mitnehmen, sondern nach ihrem Besuch auch etwas in Händen halten wollen: anlässlich des Palais der Kolchose gibt es eine Neuauflage „Edition 25K“ der Kolchose-Pullover, Shirts und Hoodies aus den 90ern. Der Erlös aus dem Verkauf kommt der Caritas zu Gute.

Die Bar im Palais der Kolchose wird betrieben vom Club Schräglage.

👉 Alle Termine des Palais der Kolchose

👉 Kartenvorverkauf