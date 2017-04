Progrock aus den Staaten: Kansas kommen nach Deutschland!

× Erweitern Kansas

45 Jahre auf Tournee und keine Spur von Müdigkeit: die US-Rockband Kansas ist fidel wie nie.

Mit ihrem Erfolgsalbum „The Prelude Implicit“, das übrigens das erste Studioalbum seit 16 Jahren ist, schafft die Band um Rich Williams und Phillip Ehart den Sprung in die deutschen Top 30, nachdem unzählige ihrer Tonträger in den USA mehrfach Gold und Platin geholt haben. Wir sprechen hier also von einer der erfolgreichsten Bands der USA und einer Legende des Progressive Rock.

„Dust in the Wind“ und „Carry On Wayward Son“ sind Songs, die bis heute als Evergreens zählen und in den US-amerikanischen Classic Rock Radios noch heute in Dauerschleife laufen.

1972 gegründet, damals noch mit Steve Walsh am Mikrofon, brachten auch zahlreiche Umbesetzungen die Band nicht davon ab, ihren Weg fortzusetzen. Über 50 verschiedene Tonträger brachten KANSAS (übrigens aus dem Staate Kansas) auf den Markt, darunter großartige Studio- und Livealben, sowie Best-Of-CDs und Maxis. Kaum eine Band kann bis heute ein derartiges Pensum vorweisen.

Ihre Live-Shows gelten als genauso legendär, wie rar, sprühen förmlich nur so von Virtuosität und beeindrucken durch Musiker, deren Erfahrung und Talent sich förmlich im Saitenspiel niederschlagen und Gänsehaut versprechen.

2017 steht damit ganz im Zeichen von großen Live-Spektakeln: Kansas besuchen Deutschland für ganze vier Shows, die man als Rarität unter keinen Umständen verpassen sollte, und machen dabei Halt in Ulm, Tuttlingen, Nürnberg und Winterbach.

Die Termine stehen bereits fest:

08.07.2017 (DE) ULM / Ulmer Zeit

18.07.2017 (DE) TUTTLINGEN / Zeltfestival Honberg-Sommer

19.07.2017 (DE) NÜRNBERG / Löwensaal

23.07.2017 (DE) WINTERBACH / Zeltspektakel (mit Uriah Heep & Black Star

Riders)