Sting und Cro kommen nach Künzelsau

Das mittlerweile überregional bekannte Würth Open Air findet zum 18. Mal vom 21. bis 23. Juli 2017 im Rahmen der Eröffnungswoche des neuen Carmen Würth Forums statt. Mit Sting und Cro haben zwei Stars ihr Kommen zugesagt.

Noch während die Bauarbeiten für das neue Veranstaltungszentrum im Gange sind, stehen bereits die Künstler für den 22. und 23. Juli 2017 fest. Dem Unternehmen Würth ist es mit dem Deutsch-Rapper und Sänger CRO gelungen, ein musikalisches Highlight für den Samstagabend nach Künzelsau zu holen. Neben dem Rapper mit der Panda-Maske ist außerdem zur Eröffnung traditionell ein klassisches Konzert geplant, während der Sonntag mit Sting ganz im Zeichen des Pop & Rock stehen wird.

Stuttgarter mit der Pandamaske

Wer Cro schon einmal live gesehen hat, der ist garantiert im »Panda-Fieber«. Seit er 2011 das Video zu seiner ersten Single »Easy« veröffentlichte und damit Platz zwei in den deutschen Charts erreichte, zählt er zur deutschen Musikelite. Neben der Goldenen und Platin Schallplatte wurde der 26-jährige Künstler außerdem bereits mit einem Bambi und zwei Echos in der Kategorie Hip Hop/Urban ausgezeichnet. Seither ist der Rapper mit der markanten Panda-Maske nicht mehr aus der deutschen Musikwelt wegzudenken. Rund 10.000 Cro-Fans werden am Samstagabend erwartet.

Megastar Sting am Sonntagabend

Mit Komponist, Singer/Songwriter, Schauspieler, Autor und Aktivist Sting konnte die Akademie Würth eine wahre Musiklegende an Land ziehen. Seine ersten Megaerfolge feierte er mit The Police. Die Band veröffentlichte fünf Studioalben, erhielt fünf Grammys und zwei Brits und wurde 2003 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Als einer der außergewöhnlichsten Solokünstler der Welt wurde Sting mit weiteren zehn Grammy Awards ausgezeichnet.

Weiterhin wurden ihm zwei Brits, ein Golden Globe, ein Emmy sowie der Century Award des Billboard Magazins zuerkannt. Er war dreimal für den Oscar und einmal für den Tony nominiert. Er ist Mitglied der Songwriters Hall of Fame und erhielt im Dezember 2014 einen der prestigereichsten Kulturpreise der Vereinigten Staaten, den Kennedy Center Honors. Im Verlauf seiner Karriere hat er nahezu 100 Millionen Alben als Solokünstler und mit The Police verkauft. Fans dürfen sich auf einen ganz besonderen Abend mit Hits wie »Englishman in New York«, »Every Breath You Take«, »Roxanne« und weitere Hits der Rock- & Popgeschichte freuen. Bastian Dörr