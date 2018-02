Zweiter Schorndorfer Poetry Slam am 2. März im Traumpalast

× Erweitern Foto: Lochmann Filmtheaterbetriebe Poetry Slam Schorndorf Traumpalast

Beim ersten Slam waren alle Tickets ausverkauft und die Stimmung im Saal entsprechend gut. Über 300 Gäste lachten über die amüsanten Texte und feuerten die Dichter an. Auch für den zweiten Poetry Slam sind schon jetzt die meisten Tickets verkauft. Um noch die letzten Tickets zu bekommen, sollte man also schnell sein.

Das Prinzip des Poetry Slams ist einfach: Jeder, der sich dazu berufen fühlt, Selbstgeschriebenes vor Publikum vorzutragen, darf teilnehmen - eingeschränkt lediglich durch das Zeitlimit von sechs Minuten und das Verbot von Hilfsmitteln wie Verkleidungen oder Musikinstrumenten. Darüber hinaus gibt es weder Vorgaben zum Inhalt der Texte noch zum Genre. Im besten Fall werden die Texte jedoch nicht einfach nur vorgelesen, sondern gelebt. Das Publikum ist mittendrin statt nur dabei und bestimmt durch seinen Applaus den Ausgang des Wettbewerbs.

Beim Poetry Slam am 2. März werden Künstler aus ganz Deutschland auftreten: Mit dabei ist z. B. Nils Frenzel aus Bayreuth, der im vergangenen Jahr u. a. im Finale der Bayrischen Landesmeisterschaften und der Deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam stand. Aus Stuttgart kommt die 24-jährige Punkautorin Lena Hofhansl , deren zweiter Roman „B14 Revisited“ unlängst erschienen ist. Mit Theresa Hahl kommt eine langjährige Slam-Aktivistin aus Hamburg nach Schorndorf. Zum Landesmeister in Baden-Württemberg wurde 2017 Alex Simm gekürt, der ebenfalls in Schorndorf auf der Bühne stehen wird. Mit Katarina Hofke wird auch eine Schorndorfer Nachwuchspoetin in den literarischen Ring treten, aus Stuttgart ist die Senkrechtstarterin Franzi Lepschies mit dabei. Durch den Abend führt Hanz von der Sprechstation. Die Sprechstation von Thomas Geyer und Hanz veranstaltet den Poetry Slam gemeinsam mit dem Traumpalst Schorndorf.

Tickets für den Poetry Slam am 2. März um 20:00 Uhr sind bereits im Vorverkauf an der Kinokasse und auf www.traumpalast.de erhältlich. Wer von der Dichterschlacht gar nicht genug bekommen kann, kann sich auch direkt schon Karten für den dritten Poetry Slam am 18. Mai sichern.