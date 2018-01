87:79 in Oldenburg! RIESIGER Jahresauftakt

× Erweitern MHP RIESEN vs Gaziantep (67 von 72).jpg

Einen Traumstart in das Jahr 2018 haben die MHP RIESEN Ludwigsburg erwischt! Im ersten Spiel des neuen Jahres siegten die Ludwigsburger mit 87:79 beim Vizemeister EWE Baskets Oldenburg. Damit springen sie auf den zweiten Tabellenplatz!

Mit 24:6 Zählern liegen die Barockstädter nun vor ALBA BERLIN, welches am Sonntag in der MHPArena gastiert. Eine gute Teamleistung mit viel Intensität und Fokus in der Verteidigung waren die Schlüssel zum Erfolg in Oldenburg, wo man zuletzt 2015 gewinnen konnte. Thomas Walkup erwischte mit 22 Punkten, 7 Rebounds, 5 Assists und 4 Steals einen Jahresauftakt nach Maß. Bester Oldenburger war Mickey McConnell mit 17 Punkten und 11 Assists.

Johannes Thiemann war es vorbehalten, die ersten Ludwigsburger Punkte des Jahres 2018 zu erzielen. Den insgesamt besseren Start erwischten zunächst die Gastgeber, ehe die Verteidigung der MHP RIESEN ab Mitte des ersten Viertels das Geschehen bestimmte. So nahmen die Ludwigsburger einen 25:19 Vorsprung mit in den zweiten Durchgang.

Auch hier zeigten sich Thomas Walkup und Co. hellwach. Nach sechs Punkten in Folge von Dwayne Evens konnte man sich sogar auf 44:27 absetzen. Oldenburg fing sich in der Folge und brachte den Rückstand zur Pause zwischenzeitlich wieder in den einstelligen Bereich. Das letzte Wort in Halbzeit Nr. 1 hatte jedoch Thomas Walkup. In den letzten Sekunden dribbelte er über das ganze Feld und markierte trotz Foul einen Korbleger. Der Bonusfreiwurf war erfolgreich und so führte Ludwigsburg mit 53:40.

In der Pause hatten sich die Oldenburger spürbar mehr für die zweite Halbzeit vorgenommen, denn sie starteten mit einem 9:0 Lauf fulminant. Die Kulisse kam zurück in das Spiel. Ludwigsburg erzielte zwar nur 15 Punkte im 3. Viertel, fand aber zum Ende des Spielabschnitts wieder in die Spur und lag nach 30 Spielminuten mit 68:59 vorne. Ähnliche Szenen ereigneten sich im 4. Viertel. Wieder drückte Oldenburg, doch wieder fanden die MHP RIESEN die richtige Antwort. Mit einer souveränen Leistung holten sie sich den 87:79 Auswärtssieg in der EWE Arena!

Viertelergebnisse aus Ludwigsburger Sicht: 25:19, 28:21, 15:19, 19:20

Punkte MHP RIESEN Ludwigsburg: Walkup 22, Thiemann 15, Peter-McNeilly 13, Evans 12, Johnson 11, Sears 4, Waleskowski 3, Cook 3, McCray 2, Koch 2, Geske, Herzog n.e.

Punkte EWE Baskets Oldenburg: McConnell 17, Massenat 17, Mahalbasic 15, Schwethelm 13, Paulding 6, Philmore 6, Tadda 3, Loesing 2, Hujic

Schiedsrichter: Robert Lottermoser, Anne Panther, Martin Matip

Zuschauer: 5.633