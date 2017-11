× Erweitern MHP Jump

AOK starker Gesundheitspartner bei den MHP RIESEN und der Jugend!

Starker Partner für den Ludwigsburger Basketball! Die AOK Ludwigsburg-Rems-Murr ist offizieller Gesundheitspartner der MHP RIESEN und zudem Förderer der Porsche Basketball-Akademie, sowie Hauptförderer der Grundschulliga! Die erfolgreiche Kooperation zwischen der AOK und den MHP RIESEN wurde mindestens bis zum Jahr 2019 verlängert und ausgebaut.

Bereits in der Vergangenheit engagierte sich die AOK an der Seite der RIESEN. Die gemeinsame Grundschulliga, in der Mädchen und Jungen begeistert auf Korbjagd gehen, ist ein Erfolgsprojekt und geht aktuell in die 3. Saison! Im Zuge der Trainings der Schulvereinsteams wird die AOK über gesunde Ernährung und die Bedeutung von sportlicher Bewegung aufklären.

„Das Profi-Team der MHP RIESEN ist das Aushängeschild und sorgt für Begeisterung bei den Jugendlichen. Wir möchten es aber nicht bei einzelnen Besuchen der Profis bei den Jüngeren belassen, sondern die Kinder und Jugendliche nachhaltig zum Sport bewegen. Daher war uns die Fortsetzung der Grundschulliga in Zusammenarbeit mit der AOK ein sehr wichtiges Anliegen. Wir freuen uns sehr über die Fortführung und Intensivierung einer sehr guten Partnerschaft“, so Alexander Reil, 1. Vorsitzender der BG Ludwigsburg (MHP RIESEN Ludwigsburg) am Rande der Vertragsunterzeichnung bei der AOK in Ludwigsburg.

Gemeinsame Promotionmaßnahmen und die werbliche Präsenz der AOK bei den MHP RIESEN-Heimspielen runden die Partnerschaft ab. Familien können beim Ticketgewinnspiel der AOK Eintrittskarten für die Heimspiele der MHP RIESEN in der easyCredit BBL gewinnen.

Rainer Lyhr, Marketing-Leiter der AOK Ludwigsburg-Rems-Murr, freut sich ebenfalls über die Fortsetzung und Intensivierung der Kooperation: „Die MHP RIESEN und unsere AOK ergänzen sich auf ganz wunderbare Weise. Gemeinsam haben wir es uns zum Ziel gesetzt, vor allem junge Menschen mit Hilfe des Basketballs für den Sport und einen gesundheitsbewussten Lebensstil zu begeistern. Wichtig war uns auch, dass unsere Zusammenarbeit erlebbar ist und einen echten Mehrwert für unsere Region schafft.“

Die AOK Ludwigsburg-Rems-Murr versichert über 335.000 Menschen. Dank innovativer Angebote und ortsnahem Service befindet sich die Gesundheitskasse seit Jahren auf Wachstumskurs. Im Landkreis Ludwigsburg ist die AOK mit sieben KundenCentern immer ganz in der Nähe.