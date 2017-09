Gelungenes Porsche BBA Season Opening – MHP RIESEN gewinnen 4. Testspiel

"Endlich wieder Basketball", hatten sich viele MHP RIESEN Fans nach der langen Sommerpause gedacht und waren beim Porsche BBA Season Opening alle gut aufgelegt. Allen voran die engagierten Fanclubs "Dunking Dukes" sowie die "Barock Pirates", die für Slushies und Bier sorgten. Auch um ein Pulled Pork Sandwich oder einen Burger kam man beim Barbeque Boss Roger Washington nicht herum.

"Ich lebe die Riesen und die Dukes" sagt Dukes-Gründungsmitglied Marin Druzinec und seine Augen leuchten. "Im Sport habe ich keine größere Liebe, besitze seit 30 Jahren eine Dauerkarte und habe beim Abstieg in die Regionalliga sogar 200 Mark gespendet". "Marinic", wie sein Spitzname lautet, ist das Gesicht der Dukes. Er selbst bezeichnet sich als "Schreihals", der Hausmeister lobt ihn als "einen der Weltbesten Fans überhaupt". Wenn er mal ein Spiel ausfallen lassen muss, was fast nie vorkommt, dann fällt das schon auf und man fragt nach ihm. Am Basketball gefällt ihm und den anderen, dass man näher an den Spielern und dem Sport ist. Es sei laut, emotional, schnell und stimmungsmäßig einfach riesig.

"Basketball ist immer ein Fest, wir unternehmen viel, fahren auch auf Auswärtsspiele, investieren viele Stunden in die Herstellung von Choreographien" sagt Dukes-Kollege Sebastian "Slemp" Lempert. Beim Final Four der JBBL in Hagen wurden sie nachts vom MHP RIESEN JBBL Team angerufen, fuhren hoch und schrien diese zum Titel. "Uns kennt man einfach", lächeln Tamara und Vincenzo.

Auch bei den Barock Pirates, einem jüngeren Fanclub, blieb man nicht untätig während der spielfreien Zeit. Wirtschaftswissenschaften-Student Jan Elsässer machte sich die Mühe, über die Spieler der Porsche BBA und die Spieler der MHP RIESEN statistisches Material zu sammeln und auszuwerten. Seine Kollegen hat er mit seinen Essays gebrieft. "Ich habe herausgefunden, dass Justin Sears zwar ,nur' 2,03 Meter groß ist, aber mit ausgestreckten Armen auf 2,73 Meter kommt. Das erklärt einen Teil seines Erfolges. Wir haben noch mehr Geschwindigkeit im Kader als letztes Jahr und auch unser Pressing bleibt eines der besten der Liga", sagt Jan.

Bei den Fans gelten die MHP RIESEN in den Duellen der Championsleague-Qualifikation (Sarajevo, Cluj, Brüssel) als Favorit. Der Zweite Vorsitzende Marco Beens ist da ein bisschen skeptischer: "Wenn wir im Hexenkessel in Sarajevo eine schlechte Tagesform haben sollten, dann wird es im Rückspiel extrem schwierig. Aber normalerweise packen wir das."

Headcoach John Patrick, der wie Beens auch nur kurze "working holidays" hatte, lobt die Mannschaft: "Die Jungs haben in den letzten vier Wochen hart trainiert. Bis die Abläufe zu 100 Prozent klappen, braucht es noch ein wenig Zeit, aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden". Nach vier Testspielsiegen könnte man schon optimistischer sein, aber Patrick ist eben ein realistischer Vollprofi. Im Testspiel gegen Istanbul BBSK kamen die MHP RIESEN perfekt in das 3. Viertel und bauten ihren Vorsprung kontinuierlich auf zeitweise mehr als zehn Punkte aus, um im 4. Viertel wieder zu viel unter dem eigenen Korb zuzulassen. "Istanbul war ein guter Gegner, das hat man gesehen. Wir haben noch einen Weg zu gehen, mein Danke gilt heute den vielen Fans. Normalerweise sind die wichtigen Play-Offs immer am Ende der Saison, aber wir sind alle gespannt auf die wichtigen Spiele in der Championsleague-Qualifikation", sagte John Patrick unmittelbar nach dem 81:72-Sieg gegen Istanbul BBSK.

Auch die Teams der Porsche BBA zogen sich achtbar aus der Affäre und präsentierten begeisternden Basketballsport. Die U14 schlug die Oettinger Rockets mit 85:82 und das NBBL-Team gewann haushoch mit 86:58 gegen die BC Nürnberg Falcons. Auch die 65:78- Niederlage des JBBL-Teams gegen den FC Bayern München konnte die Stimmung bei der schönen Saisoneröffnung nicht trüben.

