Heimspiel gegen talentiertes Gaziantep

Im letzten Heimspiel vor der Nationalmannschaftspause treffen die MHP RIESEN Ludwigsburg am morgigen Dienstag (14.11.17) auf Gaziantep (Türkei). Tip-Off zum 6. Spieltag der Basketball Champions League ist um 20 Uhr.

Die Ausgangslage

Bevor die Club-Saison für gut zwei Wochen pausiert und die Nationalmannschaften in der WM-Qualifikation antreten, steht für die MHP RIESEN noch eine Partie in der Basketball Champions League auf dem Programm. Gegen das türkische Team aus Gaziantep wollen die Barockstädter um Trainer John Patrick dabei den Schwung aus den letzten Siegen mitnehmen. Gaziantep Basketbol geht mit einer Bilanz von 2:3 Siegen in die Partie in der MHPArena. Nach den Auftaktsiegen über Capo d’Orlando und PAOK Saloniki gab es für die Mannschaft von Trainer Stefanos Dedas drei Niederlagen am Stück. Zuletzt unterlag man bei Neptunas Klaipeda deutlich mit 73:114. Auch in der türkischen Liga gab es am Wochenende eine 84:95-Niederlage gegen Trabzonspor. Damit belegt „Antep“ zur Zeit den 14. Tabellenplatz in der heimischen Liga. Gerüchten zufolge trennte sich der Club aktuell von Trainer Dedas – eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Zahlen und Fakten

Gaziantep ist ein mit sehr talentierten Spielern gespicktes Team. Athletische US-Amerikaner bilden zusammen mit dem Letten Rolands Freimanis und dem Slowenen Jure Balazic den Kern der Rotation. Die türkischen Guards Erolcan Cinko und Can Ugur Ogut sind ebenso Leistungsträger Gazianteps. Ihnen zur Seite steht mit den US-Boys Sean Armand und Mark Lyons ein starkes Guard-Duo. Auf den Forward- und Centerpositionen ist mit Victor Rudd (12,2 Punkte, 8,2 Rebounds), Cameron Clark, Sean Williams und DJ White (beides ehemalige NBA-Spieler!) viel Qualität vorhanden. Es ist das erste Aufeinandertreffen der MHP RIESEN mit Gaziantep, das im Südosten der Türkei gelegen ist. Der türkische Club ist zum ersten Mal in der Champions League dabei. In den beiden Jahren zuvor trat man im FIBA Europe Cup an.

Stimme zum Spiel

John Patrick (Head Coach MHP RIESEN Ludwigsburg):

„Wir wollen vor der Pause noch einmal eine gute Partie zeigen und da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Allerdings sehe ich die Pause positiv, denn nach den 20 Spielen müssen wir neue Kraft tanken. Gaziantep ist eine äußerst gefährliche Mannschaft mit guten Spielern, die zum Teil in diversen europäischen Ligen die Topscorer waren.“

Ticket-Info:

Karten für das Heimspiel gegen Gaziantep Basketbol gibt es im Online-Ticketshop. Die Abendkasse öffnet am Spieltag ab 18:30 Uhr.