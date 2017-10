Ligastart für MHP RIESEN an der Nordsee

× Erweitern Foto: Gerd Käser John Patrick MHP Riesen

Nach der geglückten Champions League-Qualifikation starten die MHP RIESEN Ludwigsburg am Donnerstag (5. Oktober) in die easyCredit BBL-Saison 2017/2018. Der Auftakt führt die Barockstädter zu den Eisbären Bremerhaven an die Nordseeküste. Tip-Off ist um 19 Uhr.

Im siebten Pflichtspiel der erste Auftritt in der heimischen Liga! Mit Spannung blicken die MHP RIESEN und ihre Fans dem Saisondebüt in der easyCredit BBL entgegen. In Bremerhaven erwartet die Ludwigsburger ein Gegner, der jüngst mit einem Erfolg in Berlin Selbstvertrauen getankt hat.

Die Ausgangslage:

Mit 66:64 entführten die Eisbären am Montag den Sieg aus Berlin und setzten so ein Ausrufezeichen, zumal die Berliner am Spieltag zuvor in Ulm gewinnen konnten. Matchwinner war Geoffrey Groselle (letzte Saison Braunschweig), der in der letzte Sekunde den entscheidenden Korb markierte. Bester Eisbär war der Kanadier Johnny Berhanemeskel mit 14 Zählern. Spielmacher Jordan Hulls steuerte neun Punkte und sieben Assists bei. Der Erfolg in Berlin war Bremerhavens erster Saisonsieg. Am ersten Spieltag unterlag das Team von Trainer Sebastian Machowski klar bei den Basketball Löwen Braunschweig.

Das Duell mit den MHP RIESEN ist zugleich Bremerhavens Heimdebüt.Die Ludwigsburger mussten den ersten Ligaspieltag vertagen, bedingt durch die zeitgleiche Champions League-Qualifikation. Das Match in der Bremerhavener Stadthalle ist der allererste Ligaauftritt des neuformierten Teams um Trainer John Patrick.

Zahlen und Fakten:

In den bisherigen Partien tat sich das Trio um Johnny Berhanemeskel (Shooting Guard), Geoffrey Groselle (Center) und Jordan Hulls (Spielmacher) als das zentrale Gestirn im Kader der Eisbären hervor. Berhanemeskel und Groselle markieren 13 Punkte/Spiel. Hulls ist mit 10 Punkten/Spiel, 5,5 Assists/Spiel und 5,5 Rebounds/Spiel ein Aktivposten in vielerlei Hinsicht.

In Bremerhaven trafen beide Clubs seit 2005 zwölfmal aufeinander. Aus Ludwigsburger Sicht stehen fünf Siege sieben Niederlagen gegenüber. Im letzten Match in der Stadthalle Bremerhaven siegten die MHP RIESEN mit 95:87 (06.11.2016).

Stimme zum Spiel:

John Patrick (Headcoach MHP RIESEN Ludwigsburg):

„Wir sind auf den ersten Auftritt in der neuen easyCredit BBL-Saison gespannt. Das Team ist motiviert und wir wollen einen guten Start erwischen und dabei an die Spiele aus der Champions League-Qualifikation anknüpfen. Bremerhaven wird sicher mit viel Selbstvertrauen nach dem Sieg in Berlin antreten. Sie sind eine gut besetzte Mannschaft mit zwei sehr guten Punktesammlern auf der Guard-Position. Wir hatten nach Brüssel einen guten Regenerationstag in Quakenbrück. Ein guter Start in Bremerhaven wäre wichtig!“

TV-Info:

Telekom Sport überträgt die Partie Eisbären Bremerhaven – MHP RIESEN Ludwigsburg live und in HD. Zu empfangen ist Telekom Sport via Webstream unter www.telekomsport.de und über das Entertain-Paket der Deutschen Telekom AG.