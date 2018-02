MHP RIESEN treffen auf Wölfe

× Erweitern MHP RIESEN vs PAOK (5 von 57).jpg

Nach dem Sieg im Offensivspektakel in Bonn (109:103) bleibt Ludwigsburg weiterhin Dritter in der easyCredit BBL. Nach dem „jecken“ Karnevalsspiel im Rheinland steht nun das Duell am Valentinstag an. Ohne Johannes Thiemann und mit dem fraglichen Einsatz von Dwayne Evans bleibt die personelle Lage indes angespannt. Umso wichtiger wird am Mittwoch der Rückhalt der Fans in der MHPArena sein. Headcoach John Patrick: „Ich hoffe auf viel Enthusiasmus bei den Fans nach den tollen Siegen in Frankfurt und Bonn!“

Der Mitteldeutsche BC kommt mit dem Schwung von zwei Siegen hintereinander in die MHPArena. Gegen die direkten Konkurrenten Tübingen und Bremerhaven holte das Team von Trainer Igor Jovovic jeweils einen Erfolg und hat den Abstand auf die Abstiegsplätze auf sechs Zähler anwachsen lassen. Der Wiederaufsteiger ist so auf einem guten Weg die Klasse zu halten. Durch die Rückkehr von „Aufstiegsheld“ Andrew Warren entstand zusätzliches Momentum bei den Wölfen.

Zahlen und Fakten:

Warren schlug mit 18,0 Punkten/Spiel bisher auch in Liga 1 absolut ein und verleiht den Weißenfelsern zusätzliche Qualität. Ihm zur Seite steht mit Marcus Hatten und Lamont Jones ein agiles Guard-Duo. Jones war beim jüngsten Sieg über Bremerhaven mit 27 Punkten der Topscorer. Im Saisonverlauf kommt er im Schnitt auf 16,7 Zähler. Als Mannschaft agiert der MBC sehr ballsicher. Nur 11,3 Ballverluste leisten sie sich pro Spiel. Dies ist der vierbeste Wert der gesamten easyCredit BBL. Im Hinspiel setzten sich die MHP RIESEN mit 92:81 durch. In 19 Duellen seit 2002 gewannen die MHP RIESEN elfmal gegen den MBC. In Ludwigsburg steht die Bilanz bei 6:3 Siegen.

Stimme zum Spiel:

John Patrick (Headcoach, MHP RIESEN Ludwigsburg): „Das ist eine wichtige Partie. Wir wollen mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause gehen. Der MBC hat sich seit dem letzten Aufeinandertreffen stark verbessert. Man sieht, dass sich Warren sehr wohl in dem System fühlt. Sie haben insgesamt sehr viel Feuerkraft in der Offensive. Wir müssen gegen die gegnerischen Schützen einen wesentlich besseren Job in der Defensive machen!“

Ticket-Info:

Karten für das Heimspiel gegen den Mitteldeutschen BC gibt es vorab im Ticket-Onlineshop unter www.mhp-riesen-ludwigsburg.de/tickets. Die Abendkasse öffnet am Spieltag um 19 Uhr.

Hinweis auf Sicherheitsbestimmungen:Ab dieser Spielzeit gelten für Veranstaltungen in der MHPArena neue Bestimmungen. Das Mitbringen von Rucksäcken und von Handtaschen, die über eine Größe von DIN A4 hinausgehen, ist nicht gestattet. Basketballfans sollten diese am besten gar nicht mit zum Spiel bringen. Schirme und Stöcke sind an der Garderobe abzugeben (ausgenommen Gehstöcke für Gehbehinderte).