MHP RIESEN: Top-Duelle zum Bundesliga-Auftakt

Der Kader der MHP RIESEN für die Saison 2017/18 ist fast komplett. Im Okotber wartet auf das eingeschworene Team mit derzeit 12 Spielern und das Trainer-Team ein anspruchsvolles Programm in der easyCredit BBL.

Das Team der MHP Riesen Ludwigsburg mit einem Altersdurchschnitt von 24,5 Jahren und sieben Nationalspielern kann optimistisch und geschlossen in die neue Saison starten. Aus dem Umfeld des Vereins ist zu vernehmen, dass man eventuell noch einen 13. »Basketball-Krieger« verpflichten möchte. Alle Spieler und das Coaching-Team möchten an den großen Erfolg der vergangenen Spielzeit anknüpfen: in Liga, Pokal und FIBA Championsleague wieder soweit wie möglich kommen und erneut für die ein oder andere Überraschung sorgen.

Basketball ist herzliche Coolness

Das unglückliche und zumindest fragwürdige Ausscheiden in den Viertelfinal-Play-Offs gegen ratiopharm Ulm ist längst abgehakt, selbst die Gemüter von Fanclub-Mitgliedern der »Dunking Dukes« und der »Barock Piraten« haben sich abgekühlt. Basketball ist eben Coolness. Genau diese herzliche Gelassenheit der Riesen war auch beim Porsche BBA Season Opening bei allen deutlich spürbar. Freundliche und kommunikative Fans, engagierte Fanclubs, publikumsnahe Spieler, unglaublich agile Jugendspieler sowie eine fantastische Unterstützung von den Rängen sind die Säulen dieses Vorzeige-Clubs und Aushängeschilds einer ganzen Region. Ein Besuch bei dieser großen Basketball-Familie lohnt sich, denn oft kommt man aus dem Staunen über die Präzisionsleistungen in diesem faszinierenden Geschwindigkeitssport gar nicht heraus.

Wiedersehen mit 46ers für Power-Forwards Dwayne Evans & Justin Sears

Für diesen athletischen Sport muss viel Energie mitgebracht werden – und genau diese werden die MHP Riesen im Oktober auch brauchen. Sieben anstrengende Spiele in 27 Tagen – darunter echte Kracher zu Hause in der MHPArena gegen die Skyliners aus Frankfurt, die 46ers aus Gießen und den amtierenden Deutschen Meister Brose Bamberg – stehen auf dem Zettel von Headcoach John Patrick. Für Dwayne Evans ist die Begegnung gegen die 46ers ein Wiedersehen mit seinen Ex-Kollegen. Vergangene Saison erzielte er für Gießen in 30 Bundesliga-Spielen pro Spiel durchschnittlich 11,8 Punkte, holte bemerkenswerte 7,1 Rebounds pro Partie und schaffte es so in die Top-Five der Power Forwards (PF). Auch Justin Sears (2016/17: 11,3 Punkte; 5,4 Rebounds; Platz 8 PF) wird sich mit seinem Vorjahres-Verein messen. Zu einem weiteren »Déjà-Vu« kommt es für den deutschen Nationalspieler, Shooting-Star und EM-Viertelfinalisten Johannes Thiemann, der beim Top-Duell mit Brose Bamberg auf seinen Ex-Club treffen wird, für den er in der Saison 2013/14 sechs Bundesliga-Einsätze absolvierte. tmo

MHP RIESEN – Spieltermine

Sonntag, 8. Oktober, 19.15 Uhr : MHP RIESEN vs. FRAPORT SKYLINERS

: MHP RIESEN vs. FRAPORT SKYLINERS Freitag, 13. Oktober, 20.30 Uhr : MHP RIESEN vs. GIESSEN 46ers

: MHP RIESEN vs. GIESSEN 46ers Samstag, 21. Oktober, 20.30 Uhr: MHP RIESEN vs. Brose Bamberg

Die Heimspiele der MHP RIESEN finden in der MHPArena Ludwigsburg statt.

Weitere Informationen und Tickets 👉 www.mhp-riesen-ludwigsburg.de