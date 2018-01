W&W neuer Sponsor bei den MHP RIESEN

× Erweitern MHP RIESEN vs Gaziantep (64 von 72).jpg

Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) unterstützt ab sofort die Ludwigsburger Basketballer MHP RIESEN als Sponsoring-Partner. Sie erwirbt damit das Namensrecht für einen Logenbereich des Vereins, der künftig als „W&W Sports Lounge“ bezeichnet wird. Die Partnerschaft umfasst die laufende Saison 2017/2018 und die kommende Spielzeit 2018/2019.

Bei den Heimspielen der MHP RIESEN in der Basketball Bundesliga und der Champions League bietet die W&W Sports Lounge künftig im Logen- und Hospitality-Bereich der Ludwigsburger MHPArena bis zu 40 Gästen Platz. Von besten Plätzen und bei ausgewähltem Catering können diese künftig die Basketballspiele verfolgen.

Alexander Reil, der 1. Vorsitzende der Basketballgemeinschaft Ludwigsburg e.V. (MHP RIESEN Ludwigsburg): „Ich freue mich sehr, dass mit der W&W-Gruppe ein erfolgreiches und national tätiges Traditionsunternehmen mit Verankerung in der Region an unserer Seite steht. Ich schätze das Engagement sehr und bin sicher, dass Kunden und Mitarbeiter in der W&W Sports Lounge künftig spannende und interessante Abende in einem besonderen Ambiente erleben werden.“

Dr. Susanne Pauser, Leiterin Personal der W&W-Gruppe: „Die W&W hat sich für die kommenden Jahre hohe Ziele gesteckt – das verbindet sie mit der Basketballgemeinschaft Ludwigsburg. Daher lag es nahe, hier eine Partnerschaft zu begründen. Ziel ist es auch, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Besucher der Spiele von dieser Förderung profitieren können.“

Offizieller Start der Zusammenarbeit ist der 27. Januar, wenn die W&W Sports Lounge beim Heimspiel der MHP RIESEN gegen die Eisbären Bremerhaven erstmals ihre Türen für Logengäste öffnet.