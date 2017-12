1. Preis mit Krabbeltieren

× Erweitern Reutlingen gewinnt den 1. Platz beim Stadtmarketingpreis

Am 6. November war es so weit: der Stadtmarketingpreis wurde vom Handelsverband Baden-Württemberg in drei verschiedenen Kategorien verliehen. Die „Science City Reutlingen“ gewann dabei für Reutlingen den ersten Preis in der Kategorie über 100.000 Einwohner.

Vom 2. April bis 10. Juni zeigte Reutlingen als „Science City“ Krabbeltiere von ihrer spannendsten Seite. Mit Spinnen und Co. im XXL-Format, Mitmach-Experimenten, einer großen Bionik-Ausstellung und Workshops konnten kleine und große Entdecker erforschen, welche Fähigkeiten Insekten und Spinnentiere haben.

Genauso wichtig, wie die aktive Teilnahme der Besucher der Ausstellung war der Aufbau eines Netzwerkes, das weit über die üblichen Kontakte hinausging. So setzten sich nicht nur der Einzelhandel, die Stadt und das Stadtmarketing zur Ideenfindung an einen Tisch, sondern auch Handwerker, Hoteliers und Kunstschaffende. Nur so konnte dieses einzigartige Projekt erfolgreich durchgeführt werden.

Und erfolgreich war die „Science City Reutlingen“. Die Innenstadt war voller Menschen, die sich von den Krabbeltieren und ihren erstaunlichen Fähigkeiten in ihren Bann ziehen ließen – und natürlich auch von den vielfältigen Aktionen, die die zahlreichen Partner in der ganzen Stadt anboten. Zum Beispiel gab es in der Stadtbibliothek Kinderlesungen, eine Ausstellung in der Müllergalerie, Insektenfotografien in 60 Einzelhandelsgeschäften und verschiedenste Workshops und Vorträge für Klein und Groß, ein Virtual Reality Spiel sowie lebende Krabbeltiere in der sogenannten Wissenswerkstatt.

Dies alles trug dann auch dazu bei, die Jury des Stadtmarketingpreises von der „Science City Reutlingen“ zu überzeugen. Interesse wurde zur Begeisterung – genau wie bei den Mitwirkenden und den Besuchern. „Die „Science City Reutlingen“ hat nachhaltig zum positiven Image Reutlingens beigetragen, das immer wieder mit herausragenden Objekten von sich Reden macht. Zudem hat es Profis aus verschiedensten Branchen zusammengebracht, die sich sonst wahrscheinlich nicht kennen gelernt hätten“, sagt Christian Wittel, Vorsitzender der Einzelhandelsinitiative RTaktiv e. V. und Mitveranstalter der „Science City Reutlingen“.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass die unermüdliche Arbeit der vielen Akteure mit Begeisterung der Besucher und zusätzlich dem Stadtmarketingpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet und belohnt wurde“, freut sich Tanja Ulmer, Geschäftsführerin der StaRT – Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH. „Außerdem sind wir stolz darauf, eine so einzigartige Veranstaltung mit so vielen Partnern auf die Beine gestellt zu haben. Es war eine Herausforderung, die uns viel Freude bereitet hat“.

Als Sachpreis bekommt Reutlingen vom Handelsverband Baden-Württemberg e. V. eine weihnachtlich beleuchtete Sitzkugel, als ganz besondere Weihnachtsdekoration überreicht. Diese steht als Fotomotiv am Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz und lädt Bürger und Besucher ein, Weihnachtsgrüße aus Reutlingen per Foto zu verschicken. Die Übergabe fand am vergangenen Freitag, 08.12.2017 statt.