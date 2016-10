Aktuelle Ausstellung im WKV Stuttgart

× Erweitern Württembergischer Kunstverein

Im Rahmen der Ausstellung »Ines Doujak. Not Dressed For Conquering (Zum Erobern falsch gekleidet)« nimmt der Württembergische Kunstverein Stuttgart (WKV) die Gestalt eines Fashion Stores – genauer: einer Ansammlung diverser Pop-Up-Stores – an. Die Ausstellung basiert auf dem langjährigen Projekt »Webschiffe/Kriegspfade« der österreichischen Künstlerin Ines Doujak (*1959), das mit Skulpturen, Performances, Texten und Videoarbeiten sowie diversen sich ständig weiterentwickelnden Modekollektionen den Verschränkungen zwischen Textilien, Mode, Kolonialismus, Gewalt und globalisierten Produktionsverhältnissen nachgeht. Zu sehen ist eine Auswahl aus all diesen Elementen. Im Vordergrund stehen dabei acht Modekollektionen, die in den eigens dafür gestalteten Pop-Up-Stores präsentiert werden und jeweils unterschiedlichen Themen und Motiven folgen.

Ines Doujak. Not Dressed For Conquering (zum Erobern falsch gekleidet) Ausstellung bis zum 15. Januar 2017, Open: Di, Do–So: 11–18 Uhr und Mi 11–20 Uhr, Württembergischer Kunstverein Stuttgart, www.wkv-stuttgart.de