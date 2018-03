Auszeichnung für Lauffener Weingärtner

Großer Erfolg für die Lauffener Weingärtner bei der Verbraucherwahl: Rotwein-Cuvée "Lesestoff" ist "Bestes Produkt des Jahres" in der Kategorie alkoholische Getränke.

Erneut eine große Ehre für die Lauffener Weingärtner eG: Der Innovationsführer unter den württembergischen Weingärtnergenossenschaften hat mit seiner Rotwein-Cuvée "Lesestoff" den Wettbewerb der Verbraucherwahl "Bestes Produkt des Jahres" in der Kategorie alkoholische Getränke 2017/2018 gewonnen. Bei dieser bundesweiten Online-Wahl entscheiden Verbraucher, was die besten Produkte in 40 Kategorien sind. Wenn ein Produkt innerhalb seiner Kategorie als bestes von den Konsumenten beurteilt wird, kann sich das Produkt, wie nun der "Lauffener Lesestoff", ein Jahr lang als „Bestes Produkt des Jahres“ in Deutschland bezeichnen.

"Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung. Sie ist sehr wertvoll, weil das Votum von Verbrauchern diese Wahl entscheidet", kommentiert Dietrich Rembold, Vorstandsvorsitzender der Katzenbeißer-WG, die Wahl zum "Besten Produkt des Jahres". Das Konsumenten-Urteil bestätige den bundesweiten Erfolg der Cuvée "Lesestoff" im Verkauf. Auch der Geschäftsführende Vorstand Marian Kopp sieht sich durch den Sieg bei der Verbraucherwahl bestätigt: "Mit der speziellen Charakteristik im mediterranen Stil unserer Novität auf dem deutschen Weinmarkt haben wir total den Geschmack vieler Weinfreunde getroffen."

Die Verbraucherwahl „Bestes Produkt des Jahres“ ist eine Initiative von Q & A Research, Reichweite-deutschland.com und der Consumer Contest Company. Bestes Produkt des Jahres ist in Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich, Spanien und den Niederlanden und bald auch in Italien aktiv.