Baumspende für die BUGA

Rechtzeitig vor dem tiefen Bodenfrost, aber bei dennoch knackiger Kälte fand am Freitagnachmittag eine Baumpflanzung auf dem Bundesgartenschaugelände statt. Der Verkehrsverein und die Bürgerstiftung sind dem Aufruf der Freunde der Bundesgartenschau 2019 gefolgt. „Unsere Bäume für Heilbronn“ lautet die Aktion der BUGA-Unterstützer, bei der Personen oder Institutionen Bäume für die BUGA spenden können.

Eine junge Scharlacheiche friert am Freitagnachmittag mitten auf der ehemaligen Kalistraße, bis ihr Vertreter des Heilbronner Verkehrsvereins und der Bürgerstiftung symbolisch das Wurzelwerk mit Erde zuschütten. Es ist ein Beitrag zur Begrünung des Bundesgartenschaugeländes, aber auch für die Zeit nach der BUGA, wenn hier der Stadtteil Neckarbogen weiterwachsen wird. Also passt die Aktion der BUGA-Freunde auch genau in das Konzept des Verkehrsvereins, der als ehemaliger Verschönerungsverein die Stadt attraktiver machen möchte, und zwar nachhaltig, wie der Vorsitzende Nico Weinmann vor der Pflanzaktion sagt.

Karl Schäuble, der Vorstand der Bürgerstiftung, erinnert daran, dass Bäume auf dem Dorfplatz früher der Ort waren, an dem Menschen zusammenkamen. Und so blickt auch er in die Zeit nach der Bundesgartenschau, wenn er sagt: „Ich hoffe, dass auch wir uns in 10 oder 15 Jahren hier wiedertreffen“, mitten im grünen Stadtteil Neckarbogen.

Die Beständigkeit der Eiche lobt Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch, die als bekennender BUGA-Fan „sehr gerne auf das Bundesgartenschaugelände“ gekommen war. Als robustes Gewächs passe der Baum zur Bundesgartenschau Heilbronn, die „lange, lange nachwirken soll“.

Wer sich an der Aktion „Unser Baum für Heilbronn“ beteiligen möchte, kann sich an die Freunde der Bundesgartenschau Heilbronn 2019 wenden, Ansprechpartnerin Nicola Krauth, Telefon 07131 2714-118 oder E-Mail freundeskreis@buga2019.de.