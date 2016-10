Das Geheimnis um die Brezel

× Erweitern Markus Pilhartz Brezelmuseum

Im neu eröffneten Brezelmuseum in Erdmannhausen, nahe der Schillerstadt Marbach am Neckar, kommen Brezelbegeisterte und –interessierte dem Geheimnis der Brezel näher. Ursprünglich ein christliches Abendmahlsgebäck ist die Brezel über die Jahrhunderte zum Alltagsgebäck geworden. In der ehemaligen Brezelfabrik, in der Emil Huober seine Idee einer knusprigen Laugenbrezel vor mehr als 60 Jahren umsetzte, können heute Besucher auf mehr als 300 m2 das schwäbische Traditionsgebäck erforschen und erleben: als Zunftzeichen der Bäcker, als Lebensmittel im Wandel von der handwerklichen zur industriellen Produktion und als Gestalt für das Bleibende im Unbeständigen. Ein Hörspiel mit Lichtinszenierungen erzählt die Legende vom Bäcker Frieder aus Urach und zieht dabei Parallelen zur Gegenwart – zur Nahrungsmittelproduktion und zur Landwirtschaft. Exponate zeitgenössischer Künstler eröffnen zusätzlich neue, lebendige Perspektiven.

Brezelmuseum Badstraße 8, Erdmannhausen, Open: Sa. und So. 11 bis 17 Uhr, www.brezelmuseum.de