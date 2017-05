Eine Woche nachhaltig mobil

× Erweitern Erfahrenswertes HNV-Land: Renaissance am Bahnhof Osterburken

20 Jahre HNV - mit zahlreichen Aktionen feiert der Heilbronner · Hohenloher · Haller Nahverkehr das ganze Jahr über seinen runden Geburtstag. Nächstes Geburtstags-Highlight ist ein ganz besonderes Fahrscheinangebot: das GeburtstagsWochenticket.

Es gilt vom 19. bis 25. Mai für eine Person (nicht übertragbar!) rund um die Uhr im ganzen HNV-Land. Ob zur Arbeit, zum Einkaufen oder einfach nur zum Zeitvertreib. Für volle sieben Tage heißt es damit "Bitte einsteigen in Bus, Bahn und Stadtbahn!" Und das zum Preis von nur 20 Euro.

HNV-Geschäftsführer Gerhard Gross freut sich: "Dieses einmalige Ticketangebot im Jubiläumsjahr ist zugleich unser Beitrag zu den landesweit stattfindenden Nachhaltigkeitstagen." Das HNV-GeburtstagsWochenticket ist ein Angebot für alle - und insbesondere für diejenigen, die schon immer einmal das HNV-Angebot testen wollten. Wer kurzentschlossen ein paar Tage auf sein Auto verzichten, sich als bisheriger ÖPNV-Verweigerer doch einmal in unbekanntes Terrain vorwagen oder einfach gut informiert an der öffentlichen Diskussion um Mobilität und Umweltverbund teilnehmen möchte, hat mit diesem Ticket eine einmalig günstige Gelegenheit dazu.

Ab sofort ist das GeburtstagsWochenticket in den HNV-KundenCentern, im ABOCenter Heilbronn (Harmonie), bei den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke Heilbronn (Georg-Vogel-Str. 2-4) und in den meisten Regionalbussen im HNV-Land erhältlich. Am HNV-Infostand am 19. Mai auf der Nachhaltigkeitsinsel (Kiliansplatz HN) wird das Ticket ebenfalls verkauft.