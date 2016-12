„ESSLINGEN NEU ENTDECKEN – Einkaufen. Verweilen. Genießen.“ erscheint im neuen Glanz

× Erweitern Foto: Esslingen Marketing Einkausfbroschüre Esslingen

Dass die Esslinger Innenstadt über einen aktiven Einzelhandel, eine vielfältige Gastronomieszene, ebenso wie über ein erlesenes Kulturprogramm verfügt ist nicht neu – aber erneut Grund genug, das breite Angebot und die besondere Vielfalt, die Esslingen einzigartig machen, in einer aktualisierten Broschüre vorzustellen.

In der fünften Auflage präsentieren sich auf 172 Seiten 71 ausgewählte Adressen aus Handel, Gastronomie und Kunst & Kultur von der Bahnhofstraße über die Innere Brücke bis zur östlichen Altstadt. Der Vorgänger war bereits nach zwei Jahren vergriffen. „Für uns stand es außer Frage, dieses beliebte Produkt wieder aufzulegen. Gerade in der Vorweihnachtszeit können wir die Kauffreude der Kundschaft nutzen, um deren Aufmerksamkeit auf die Vorteile des persönlichen Einkaufserlebnisses zu lenken und damit dem Online-Handel, der gerade in dieser Zeit noch massiver als gewöhnlich wirkt, Paroli bieten“, berichtet Antje Hammelehle, Vorstandsmitglied der City Initiative.

Die neue Broschüre spricht Menschen an, die sich bereits in Esslingen befinden – nicht nur Touristen, sondern insbesondere auch Esslinger Bürger sind eingeladen, ihre Stadt neu zu entdecken. Silke Renninger-Metz, Citymanagerin der Stadt Esslingen, betont: „Bei einem Einkaufsbummel ergeht es einem nicht selten wie bei einer Besichtigungstour ohne Reiseführer – so manch‘ schöne Ecke übersieht man einfach. Das Angebot in unserer Innenstadt ist im Vergleich zu anderen Städten nicht austauschbar. Wir haben mehrere Fußgängerzonen über 2,6 km Länge, die verschiedene Einkaufsquartiere verbinden. Die einzelnen Quartiere unterscheiden sich klar im Hinblick auf Angebot und räumliche Gegebenheiten.“

Diese Besonderheit wurde auch in der Neukonzeption des Einkaufs- und Erlebnis-führers aufgegriffen: die herkömmliche Gliederung nach Branchen wurde aufgebrochen; die Einteilung erfolgte nach Quartieren – so werden drei Quartiere mit jeweils eigenem Profil dargestellt: Pliensau-Quartier, Rund um Markt- und Rathausplatz und Altstadt-Quartier. Der Kunde hat die Wahl: sich von der Bahnhofstraße über die Innere Brücke bis hin zum äußeren Zipfel der östlichen Altstadt treiben zu lassen oder sich bewusst für eines der Quartiere anhand des individuellen Profils bzw. persönlichen Einkaufsbedürfnisses zu entscheiden.

„Das was Esslingen als besonderen Ort zum Einkaufen, Verweilen und Genießen ausmacht, sind Nähe, Qualität und persönliche Beziehung und Erlebnisse“, ergänzt Silke Renninger-Metz.

Im Fokus der doppelseitigen Inserate stehen keine reißerischen Slogans, sondern kurze und prägnante Inhalte und eine emotionale, persönliche und authentische Ansprache in Wort und Bild. So werden –neben den Kerninformationen, wie Kontaktdaten und Öffnungszeiten- ergänzend „Besondere Angebote“ explizit hervorgehoben. Für den Leser sind somit wesentliche Informationen übersichtlich und schnell erfassbar.

Mit einem Format von 15 cm X 15 cm ist „ESSLINGEN NEU ENTDECKEN“ nicht nur zeitgemäß, sondern in Anbetracht des Umfangs von 172 Seiten in der Handhabung besonders benutzerfreundlich.

Der Anhang enthält einen allgemeinen Teil mit Branchenverzeichnis, wichtigen Kundeninformationen, wie Parkmöglichkeiten und Öffentlichen Toiletten. Ein Gesamtstadtplan mit der Abbildung aller beteiligten Firmen rundet die Übersicht auf den hinteren Seiten ab.

Die Broschüre „ESSLINGEN NEU ENTDECKEN“ ist ein praktischer und kostenloser Begleiter für entspannte Einkaufstouren durch die Esslinger Innenstadt.

ESSLINGEN NEU ENTDECKEN erscheint mit einer Auflage von 40.000 Stück und ist erhältlich in sämtlichen beteiligten Geschäften, Gastronomiebetrieben und sonstigen Einrichtungen, sowie in der Stadtinformation am Marktplatz. Eine Printversion kann unter www.esslingen-marketing heruntergeladen werden.