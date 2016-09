Fahrplananpassungen zum neuen Schuljahr

× Erweitern „Heilbronner Hohenloher Haller Nahverkehr logo“ von unbekannt - Vektordaten: http://www.h3nv.de/pdf/tarifbroschuere2010.pdfFarbinfo: http://www.h3nv.de/images/toplogo.gif. Lizenziert unter Logo über Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Heilbronner_Hohenloher_Haller_Nahverkehr_logo.svg#/media/File:Heilbronner_Hohenloher_Haller_Nahverkehr_logo.svg HNV Logo offiziell

Zum Schuljahresbeginn am 12. September 2016 gibt es einige Anpassungen im HNV-Fahrplan. In Neckarsulm wird die Stadtbus-Linie 92 zum Gewerbegebiet Straßenäcker in Binswangen verlängert.

Dort wird eine neue Haltestelle an der Josef-Schwarz-Schule eingerichtet. Die Linie 92 verbindet montags bis freitags zwischen ca. 6:00 Uhr und 18:30 Uhr alle 30-Minuten das Gewerbegebiet Straßenäcker/Josef-Schwarz-Schule mit dem Neckarsulmer Bahnhof, dem ZOB/Ballei und dem Neuberg. Umsteigemöglichkeiten bestehen am Bahnhof von/zur DB und Stadtbahn sowie am "ZOB/Ballei" von/zu allen Buslinien. Außerdem bestehen an der Haltestelle "Robert-Mayer-Straße/Trendpark" Umsteigeverbindungen aus und in Richtung Erlenbach und Weinsberg mit kurzen Übergangszeiten (Umstieg zwischen den Linien 92 und 692).

Die Änderungen auf den Regionalbuslinien Linien 631, 648, 661, 681, 691, 692 hier im Einzelnen:

631 (Heilbronn - Erlenbach/Binswangen) Neu gibt es eine Anbindung der Josef-Schwarz-Schule in Binswangen. Hierzu werden während der Schulzeit einige Busse dorthin verlängert. Dadurch verschiebt sich an Schultagen auch die Abfahrtszeit an den Haltestellen in Fahrtrichtung Heilbronn um einige Minuten.

648 (Schulverkehr Ilsfeld - Beilstein) Ein zusätzlicher Bus um 7.17 Uhr ab Ilsfeld Kelter zur Schule nach Beilstein verbessert das bisherige Angebot. Zusätzlich gibt es einige Anpassungen im Minutenbereich.

661 (Heilbronn - Brackenheim - Ochsenburg) Für die Schüler des Berufschulzentrums in Böckingen gibt es neu zwei Direktverbindungen nach Brackenheim. Der erste Bus verkehrt um 13.05 Uhr der zweite Bus um 15.35 Uhr.

681 (Bad Rappenau - Siegelsbach - Obergimpern) Die Linie wird mit der Linie 782 verknüpft. Es gibt nun direkte Busse von Bad Rappenau über Obergimpern nach Untergimpern, Neckarbischofsheim und Waibstadt. Die Rückfahrt erfolgt auf dem gleichen Linienweg.

691 (NSU Kaufland - Bad Friedrichshall Alberti-Gymnasium) Der Schulbus von der Viktorshöhe (ab 6.47 Uhr) verkehrt neu ab Kochendorf Friedrichsplatz direkt zum Alberti-Gymnasium.

692 (Neckarsulm - Weinsberg) Zur Anbindung der Josef-Schwarz-Schule in Binswangen werden zusätzliche Busse eingesetzt. Diese sind auf die S-Bahn in Weinsberg abgestimmt.

Im Schienenverkehr verkehren drei Fahrten auf der KBS 665.5 (S5) von Eppingen Bahnhof nach Heidelberg Hauptbahnhof zehn Minuten später. Die neuen Abfahrtszeiten der drei Züge ab Eppingen sind um 13.41 Uhr, 17.41 Uhr und 19.41 Uhr.

Hinweis: Es werden keine neuen (Falt)Fahrpläne gedruckt. Jedoch finden sie alle aktuellen Fahrpläne im praktischen pdf-Format, wenn es sein muss auch zum ausdrucken auf den Seiten des HNV unter www.h3nv.de