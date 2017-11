Glückliche Hobbygärtner

× Erweitern Gewinner Blumenschmuckwettbewerb

234 Heilbronner haben ihre liebevoll gepflegten Gärten, Balkone, Terrassen oder Einfahrten als Beiträge beim Blumenschmuckwettbewerb des Heilbronner Verkehrsvereins eingereicht.

Zwölf Jurymitglieder sind im Juli durch die Stadtteile gezogen und haben die blumigen Stadt-Oasen kritisch gesichtet. Dabei war den Experten vor allem der allgemeine Eindruck von der Straße aus und der Pflegezustand wichtig. Mit begutachtet wurden außerdem Blütenreichtum sowie Pflanzenvielfalt unter Berücksichtigung der Farben, Formen und der farblichen Abstimmung. Acht Beiträge wurden von der Jury als Sieger ausgewählt.

In feierlichem Rahmen mit Oberbürgermeister Harry Mergel und Nico Weinmann, dem Vorsitzenden des Verkehrsvereins Heilbronn, und einem bunten Programm rund um das Thema Pflanzen und Garten wurden am Mittwochabend im Theodor-Heuss-Saal die Preisträger des 63. Blumenschmuckwettbewerbs geehrt.

Wettbewerb Privatgärten 2017

Die acht Preise wurden in zwei Rubriken vergeben. Das „Schönste Eingangsportal“ prämierte die Firma Pflanzen Kölle. In der „Rubrik Schönster Garten“ zeichnete der Gartenbauverband Baden-Württemberg-Hessen e.V. fünf Gewinner aus.

Preise „Schönstes Eingangsportal“

Platz: Inge Friedle, Heilbronn-Neckargartach Platz: Sabine Bauermeister, Heilbronn-Neckargartach Platz: Familie Pavlik, Heilbronn-Nord

Preise „Schönster Garten“

Ursula Arzberger, Flein (Garten in Heilbronn Sontheim)

Gertrud Ramlow, Heilbronn-Innenstadt

Else Adamasky, Heilbronn-Biberach

Marlies Christ, Heilbronn-Biberach

Eduard und Rita Dederer, Heilbronn-Kirchhausen

Jurymitglieder für Privatgärten 2017 waren

Für die Firma Pflanzen Kölle war in diesem Jahr Friedhelm Maisenhölder in der Jury. Alexander Ghassemi vertrat die Heilbronn Marketing GmbH, Heinrich und Susanne Schneider den BUND. Alfred Dagenbach war als Vertreter des Heilbronner Blumencenters Dagenbach mit von der Partie. Für den Verkehrsverein Heilbronn waren Ulrich und Ilse Willinger Teil der Jury. Die Bundesgartenschau schickte Barbara Brakenhoff. Die Heilbronn Bürger vertraten Hildegard Labling, Monika Krauß und Heide Seiler.

Kinderprojekt

Mit dem Kölle-Sonderpreis für den schönsten Schulgarten und den schönsten Kinderkräutergarten wurden zwei Schulen und zwei Kindergärten prämiert.

Sieger Schulen

Platz: Wilhelm-Hauff-Schule, Projektbetreuender Lehrer: Klaus Mühlbeyer Platz: Pestalozzi Schule, Projektbetreuende Lehrerin: Nancy Bohnacker

Sieger Kinderkräutergärten

Platz: Kinder ARCHE gGmbH, Projektbetreuende Pädagogin: Daniela Hunzinger Platz: Kindergarten Grünewaldstraße, Projektbetreuende Pädagogin: T. Damm

Jurymitglieder Preise Schulen- und Kindergärten

Hans-Peter Barz, Grünflächenamt

Karl Herzog, Verkehrsverein

Friedhelm Maisenhölder, Firma Pflanzen Kölle

Sonderpreis BUND

Auch in diesem Jahr vergab der BUND wieder einen Sonderpreis, diesmal für die Pflege eines naturnahen Gartengrundstücks. Der Preis ging an die Fleinerin Ursula Arzberger für ihr Gartengrundstück in Heilbronn-Sontheim.

Rahmenprogramm

Musikalische Beiträge von der Musikschule Heilbronn und den Flinharmonikern aus Flein, Beiträge vom Heilbronner Käthchen, dem Grünflächenamt sowie dem Freundeskreis der BUGA Heilbronn 2019 bildeten das Rahmenprogramm.