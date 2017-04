× Erweitern Kornlupfer Bazi Offenau unterstützt „kleine Helden“ Karin Hoffer, Stiftungsgeschäftsführerin Angelika Wolf und Max Hoffer

Treuer Unterstützer der Stiftung „Große Hilfe für kleine Helden“ ist der FC Bayern München Fanclub „Kornlupfer Bazi Offenau“. Für die Mitglieder des 2002 gegründeten Vereins ist soziales Engagement eine wahre Leidenschaft.

Seit vier Jahren werden für die „kleinen Helden“ Spenden gesammelt, in dem sie auf Geburtstagsgeschenke verzichten, eine Tombola bei der Winterfeier organisieren und das Fahrtgeld zu den Heimspielen gerne für die gute Sache aufrunden. Alle Mitglieder zeigen sich sehr großzügig und bringen sich gerne für die jungen Patienten an der SLK-Kinderklinik in Heilbronn ein. So kam am Jahresende die tolle Summe von 2.000,- Euro zustande. Bei der symbolischen Spendenübergabe an Stiftungsgeschäftsführerin Angelika Wolf überreichten Karin und Max Hofer ihr einen Vereinsschal und noch einige Jubiläumstassen zum 15-jährigen Bestehen des Vereins. „Da fallen mir schon einige Bayern-Fans unter unseren „kleinen Helden“ ein, die sich über diese schönen Tassen sehr freuen werden. Vielen Dank für Ihre treue Unterstützung“, bedankt sich Angelika Wolf beim Besuch von Karin und Max Hoffer in der Kinderklinik. Max Hoffer betont: „Wir werden auch weiterhin die Stiftung unterstützen und freuen uns, mit unserer Spende nun auch den „kleinsten Helden“ helfen zu können.“