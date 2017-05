Mosbach, Neckargerach und Waldbrunn haben jetzt Zugang zum mobilen Internet

× Erweitern Bild: Kostenko Maxim – 129038348 / shutterstock.com Archivbild

Der Ausbau des mobilen Internet geht langsam voran. Davon profitieren jetzt Mosbach im südöstlichen Teil der Kernstadt sowie in den Ortsteilen Lohrbach und Reichenbuch, in Neckargerach und in Waldbrunn und erhalten Anschluss ans LTE-Netz.

LTE (Long Term Evolution) steht für hohe Sprachqualität und schnelle Datenübertragung. Bisher war das Mobilfunknetz vor allem auf Sprache ausgelegt. Die Übertragung von Daten spielt im Mobilfunk eine immer größere Rolle: In Deutschland hat sich der Anteil der mobilen Internetnutzer in den vergangenen sechs Jahren von 20 % auf 68 % erhöht. Damit wird die Möglichkeit, auf das mobile Internet zugreifen zu können, für eine Kommune zu einem wichtigen Standortvorteil. „Oft konzentriert sich die Diskussion über breitbandige Internetzugänge stark alleinig auf das Thema Festnetz“, sagt Walter Goldenits. „Diese Sichtweise ist aber zu eng. Wir betrachten die zur Verfügung stehenden Technologien integriert. Mobilfunk und Festnetz ergänzen sich dabei, wenn sie aus einer Hand angeboten werden. Unsere Hybridanschlüsse sind ein Beleg hierfür. Weiterhin legen wir mit LTE schon heute die Grundlagen für die ersten 5G Anwendungen“