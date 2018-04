UFA Talentbase Film- und TV Casting Show

UFA Talentbase Casting

2017 feierte die UFA ihr 100-jähriges Jubiläum – das steht für 100 Jahre Filmgeschichte, Entertainment und große Stars und Regisseure. Von Zarah Leander bis zum GZSZ-Bösewicht Jo Gerner, von „Metropolis“ bis „Der Medicus“ – Die UFA ist Deutschlands Marktführer im Bereich Film und TV-Produktion.

Bekannte TV-Formate sind u.a. „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“, „Charité“, „SOKO Leipzig“, „Bella Block“, „Ku’Damm 56“ oder „Deutschland sucht den Superstar“. Außerdem steht die UFA für große Kinoerfolge wie „Hanni & Nanni“ oder „Mängelexemplar“.

Der nächste Star in einem der UFA-Formate könnte in Ludwigsburg gefunden werden: Am 20.04.2018 von 14:00 – 19:00 Uhr und am 21.04.2018 von 13:00 - 18:00 Uhr findet im Einkaufszentrum MARSTALL in Ludwigsburg die UFA Talentbase Live-Casting Show statt.

Die UFA Talentbase (www.talentbase.de) ist das offizielle Talent- und Casting-Portal der UFA.

Die UFA Talentbase Casting-Show ist sowohl für Casting-Teilnehmer als auch das Publikum ein Event mit großem Unterhaltungsfaktor. Auf der Bühne werden neue Gesichter für Film und Fernsehen direkt vor Ort gecastet. Das Ziel ist es unentdeckten Talenten eine Bühne zu bieten und ihnen somit den Weg vor die Kamera zu ebnen.

Erfolgsgeschichten gibt es viele. So wurde Lea Mirzanli für eine der Hauptrollen der Nickelodeon Erfolgsserie Spotlight bei einer Castingtour entdeckt. Auch Alphonso Williams, der DSDS Gewinner 2017, war beim Live-Casting dabei. Eben noch im Center, wenig später schon vor der Kamera!

Die große Chance für Jedermann! Gesucht werden: Darsteller für Haupt- und Nebenrollen, Sänger, Moderatoren, Musiker, Comedians, Models, Tänzer, Showkandidaten und viele mehr. Jeder Teilnehmer ist herzlich willkommen. Auch wenn man nur als Komparse bei einer Film- oder TV-Produktion oder Kandidat z. B. in einer Quizshow mitwirken möchte, ist dieses Casting genau das Richtige!

Die Castingteilnehmer müssen zunächst einen kurzen Datenbogen ausfüllen und können danach professionelle Fotos für ihre eigene Sedcard auf www.talentbase.de erstellen lassen. Darüber hinaus können die Teilnehmer ihr Können vor der Videokamera unter Beweis stellen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Das Casting ist für Teilnehmer und Zuschauer kostenlos.

Als Highlight suchen wir innerhalb der UFA Talentbase Film- und TV Casting Show für die Neuauflage von X Factor. Ob Solo-Sängerin oder Sänger, Bands oder Gesangs-Duos, ob Chor oder Ensemble – jedes Gesangstalent ab 16 Jahren ist willkommen!

Darüber hinaus findet am Samstag, den 21.04.2018 das UFA Talentbase Kids Casting statt. Gesucht werden Kids im Alter von 7 bis 15 Jahren.