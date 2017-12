Adventskonzerte im Neuen Schloss

Advent kommt vom lateinischen „advenire“ und heißt ankommen. Heutzutage scheint aber das Ankommen in den Hintergrund zu treten vor lauter Getriebensein von „black friday“, verkaufsoffenen Sonntagen, Weihnachtsmärkten, Schnäppchenjagden und Päckchen-Stress. Gönnen Sie sich eine bewusste Auszeit von diesem Trubel und machen Sie sich mit herrlichen Adventskonzerten innerlich bereit, um den Zauber des Weihnachtsfestes empfinden zu können.

Genießen Sie Vorweihnachtszeit mit einmaligen Konzertabenden im herrlichen Ambiente des Stuttgarter Rokoko-Schlosses. Die Konzerte finden im Herzstück des Neuen Schlosses, dem Weißen Saal statt. Der Weiße Saal bietet den idealen, glanzvollen Rahmen für dieses Wellness-Programm für ihre Ohren, Augen und Seele.

Vivaldi: die vier Jahreszeiten

Vivaldis wohl bekanntestes Werk gehört zu den wichtigsten Vertretern barocker Programmmusik. Der Komponist porträtiert in jedem der vier Konzerte eine Jahreszeit und bildet meisterhaft die typischen Stimmungen, Naturerscheinungen und Feste in Frühling, Sommer, Herbst und Winter ab. Das Meisterwerk wurde 1725 für das Orchester eines Mädchen-Waisenhauses komponiert und zählt bis heute zu den bekanntesten Stücken der europäischen Musikgeschichte. Am 16. Dezember können Sie den Jahresreigen musikalisch miterleben. Zu Beginn von Vivaldis tonmalerischer Reise durch die Jahreszeiten stehen die zarten und zugleich hochvirtuosen Figurationen der Solo-Violine, die das Zwitschern munterer Vögel im Frühjahr symbolisieren. Es folgen die im ganzen Orchester wuchtig abwärts donnernden Kaskaden des instrumentalen Sommergewitters. Die herbstliche Jagdmusik verbreitet ihre fröhliche Stimmung, bevor die klirrende Kälte des Winters Einzug hält. Lassen Sie sich durch die beeindruckende Spielweise des Ensembles 1756 mitreißen und erleben Sie einen wundervollen Klassik-Abend!

Bach: Weihnachtsoratorium

"Jauchzet, Frohlocket!" So schallt es vielstimmig, wenn das unübertroffene Weihnachtsoratorium zur Feier der Geburt Jesu Christi aufgeführt wird. Am 17. Dezember spielt das Orchester BachWerkVokal Salzburg unter der musikalischen Leitung von Gordon Safari die Kantaten I, III und V.

In kammermusikalischer Besetzung gelingt es diesem Ensemble, die Klarheit der Bachschen Komposition herauszuarbeiten und die Erhabenheit der Musik in den Vordergrund zu stellen. Freuen Sie sich auf das Weihnachtsoratorium, das zum Fest gehört wie Glockenläuten und Geschenke!

Don Kosaken Chor Russland

Egal ob im Kreml oder im Weißen Haus der Don Kosaken Chor Russland unter der Leitung von Chef-Dirigent Marcel Nicolajevich Verhoeff hat schon die ganze Welt bereist und steht für russische Gesangskunst der absoluten Spitzenklasse. Gegründet wurde der Don KosakenChor im Jahr 1992, als geistige Geburtsstätte gilt die russische Föderation. Zu dieser Zeit hatte Präsident Jelzin bereits die Erlaubnis erteilt, die Kosaken als Elitekorps wiedereinzusetzen, was ihnen erlaubte zum ersten Mal in ihre ursprüngliche Heimat an die Ufer des Flusses Don zurück zu kehren. Am 21. Dezember werden sie die Adventskonzertreihe im Neuen Schloss klangvoll beenden.

Gemeinsam mit den Bräuchen und Gesängen der orthodoxen Kirche sowie den russischen Volksliedern symbolisiert der Chor für Millionen von Menschen das alte Russland. Der 20-Mann starke Chor begeistert mit einer traditionellen Musikauswahl aus bekannten Werken der russisch-orthodoxen Kirche und slawischen Volksliedern und wird begleitet von sechs Musikern mit traditionellen Instrumenten wie Bayan, Balalaika und Domra. Der ganz besondere altrussische Klang des Ensembles kombiniert mit aufwendigen Originalkostümen ist ein Garant für eine unvergessliche original-russische Weihnachts-Gala. So klingt die russische Seele!