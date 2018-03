× Erweitern CoreLeoni - "The Greatest Hits Part 1“

Allein der Name CoreLeoni klingt nach purer Leidenschaft - dahinter verbirgt sich ein hochkarätiges Musiker-Ensemble um den Gotthard-Gründer und Gitarristen Leo Leoni. Und ein großes Stück Musik-Nostalgie: Auf seinem soeben erschienenen Album „The Greatest Hits Part 1“ zollt der Schweizer seiner eigenen Historie und damit auch der der aktuell erfolgreichsten Schweizer Rockband Gotthard Tribut.

Gemeinsam mit Rainbow- und Lords Of Black-Sänger Ronnie Romero, mit Hena Habegger (Drums, Gotthard), Igor Gianola (Gitarre, ex-Gotthard/U.D.O.) und Mila Merker (Bass) lässt Leoni alte Gotthard-Stücke neu aufleben. „Das Debütalbum von Gotthard feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum“, so Leo Leoni. „Das wollte ich zum Anlass nehmen, einigen alten Klassikern von damals auf meine Weise Tribut zu zollen. Bei Gotthard selbst geraten Stücke wie „Downtown“, „Firedance“, „Higher“, „Here Comes The Heat“, „In The Name“, „Let It Be“ oder „All I Care“ mehr und mehr aufs Abstellgleis, weil es eben auch so viele neue Stücke gibt, die live einen Platz in der Setlist finden müssen. Die Stücke liegen mir allerdings extrem am Herzen und werden immer ein Teil von mir sein. Also habe ich mich entschlossen, sie noch einmal neu aufzunehmen und sie in einem frischen, neuen Gewand noch einmal ins Zeitgeschehen zu holen.“

Neben besagten alten Gassenhauern enthält das Album mit „Walk On Water“ auch einen komplett neuen Song. Die Arbeiten zum Album gestalteten sich für Leo Leoni äußerst emotional, wie er beschreibt. „Es sind so viele schöne Erinnerungen dadurch neu aufgeflammt und das besondere Gefühl, das uns während unserer Anfangstage begleitete, erwachte komplett neu zum Leben. Ich hoffe sehr, dass es den Musikfans, besonders denen, die Gotthard schon von Anfang an begleiten, genauso geht."

Tracks

Love Theme From "The Godfather"Firedance

Downtown

Higher

Get It While You Can

In The Name

Let It Be

All I Care For

Walk On Water

Here Comes The Heat

Tell No Lies

Ride On

Anytime Anywhere

El Traidor (Bonus Track – CD edition only)

