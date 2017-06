× Erweitern Foto: jazzopen Stuttgart jazzopen Stuttgart 2017

Vom 7. bis zum 16. Juli 2017 steht die Landeshauptstadt musikalisch ganz im Zeichen der »jazzopen Stuttgart«. Das Programm bietet dabei einmal mehr einmalig zu erlebende Konzertabende am Schlossplatz mit Norah Jones & Jamie Cullum, die am 12. Juli gemeinsam den Schlossplatz eröffnen werden, Musiklegende Quincy Jones - der gemeinsam mit George Benson, Dee Dee Bridgewater, Jacob Collier, der SWR Bigband und dem Stuttgarter Kammerorchester den Abend am 16. Juli gestalten wird oder Buddy Guy, Beth Hart und Steve Winwood, die am 14. Juli gemeinsam zu einer Blues-Rock-Night einladen.

Sechs Locations an zehn Tagen

Zum Festivalauftakt wird am 7. Juli die German Jazz Trophy an den südafrikanischen Pianisten Abdullah Ibrahim im Eventcenter SpardaWelt verliehen. Insgesamt werden bei den »jazzopen« sechs Bühnen bespielt. Neben der Hauptbühne im Ehrenhof des Neuen Schlosses, der Liederhalle, dem Scala Ludwigsburg, dem Eventcenter SpardaWelt sowie dem Bix Jazzclub, wird in diesem Jahr erstmals auch der Innenhof des Alten Schlosses zur jazzopen-Bühne. »Wir freuen uns sehr, neben dem Neuen Schloss nun auch das Alte Schloss bespielen zu dürfen. Ein solch geschichtsträchtiger Ort bietet mit seinem prachtvollen Arkadenhof und knapp 900 Sitzplätzen eine tolle Kulisse für jazzopen-Konzerte«, so Promoter Jürgen Schlensog vom Veranstalter Opus. Das Alte Schloss wird vier Tage lang vom 8. bis 11. Juli bespielt, der Ehrenhof im Neuen Schloss direkt im Anschluss fünf Tage lang vom 12. bis 16. Juli.

Abwechslungsreiches Programm

Neben den großen Acts wie Tom Jones oder Bob Geldof bieten die »jazzopen« auch außergewöhnliche Highlights. Am 10. Juli wird beispielsweise im Eventcenter SpardaWelt mit »Jazz – The Story / 100 Jahre Jazzgeschichte« ein Abend präsentiert, der sich ganz der Jazzgeschichte widmet und diese mit einem 10-köpfigen hochkarätigen Ensemble und einer Multimedia Performance erlebbar macht. Außergewöhnlich und besonders sinnlich verspricht der Auftritt von Jason Moran unter dem Titel »I had a Dream« am 13.Juli in der Domkirche St. Eberhard zu werden. Andrej Meinzer

Das Festival-Programm:

07.07. Abdullah Ibrahim (SpardaWelt)

07.07. Isabella Lundgren (BIX Jazzclub)

08.07. Lee Ritenour/Dave Grusin (Schloss)

08.07. Manu Katché (SpardaWelt)

08.07. Sarah Ferri (BIX Jazzclub)

09.07. Bob Geldof (Altes Schloss)

09.07. Lange Jazznacht (Liederhalle)

09.07. Jazz für Kinder (SpardaWelt)

10.07. Herbie Hancock (Altes Schloss)

10.07. Sebastian Studnitzky (SpardaWelt)

10.07. Dinosaur (BIX Jazzclub)

11.07. Kamasi Washington (Altes Schloss)

11.07. Michael Kiwanuka (Scala LB)

11.07. Show Jazz - The Story (SpardaWelt)

11.07. Ola Onabulé (BIX Jazzclub)

12.07. Norah Jones/Jamie Cullum (Schloss)

12.07. Chilly Gonzales (Scala LB)

12.07. Allotria Jazz Band (SpardaWelt)

12.07. Kinga Glyk (BIX Jazzclub)

13.07. Jan Delay Disko No. 1 (Schlossplatz)

13.07. Mark Berube (BIX Jazzclub)

13.07. Moran (Domkirche St. Eberhard)

14.07. Blues Rock Night (Schlossplatz)

14.07. Melingo (BIX Jazzclub)

15.07. Tom Jones (Schlossplatz)

15.07. Joey DeFrancesco (BIX Jazzclub)

16.07. Quincy Jones (Schlossplatz)

www.jazzopen.com