KSK Music Open 2017 mit Andreas Bourani

Nach dem Riesenerfolg der KSK music open im Sommer 2016 laufen die Planungen für das kommende Jahr bereits auf Hochtouren. Einer der Stars im Line-up ist Andreas Bourani. Noch bewertet der 33-Jährige als »The Voice«-Juror den Gesang anderer. Im Sommer lässt der Augsburger dann seine eigene große Stimme sprechen. Mit »Nur in meinem Kopf« vom Debüt »Staub & Fantasie« landete Bourani 2011 einen ersten großen Charterfolg, bevor seine Karriere mit dem WM-Song »Auf uns« dann komplett durch die Decke schoss. Das Konzert am 6. August in Ludwigsburg — der Veranstalter wird in Kürze auch noch zwei hochkarätige Support-Acts verkünden — ist eines von wenigen ausgewählten Open Airs, die Bourani 2017 auf seiner »Die Welt von oben«-Tour gibt. Außerdem bereits bestätigt sind Dieter Thomas Kuhn, Silbermond, LaBrassBanda und »Die Nacht der Musicals. Ber

Kreissparkasse Ludwigsburg music open Fr. 28. Juli, Silbermond; Sa. 29. Juli, Dieter Thomas Kuhn & Band; Di. 1. August, Die Nacht der Musicals; Fr. 4. August, La Brass Banda; So. 6. August, Andreas Bourani; Residenzschloss, Ludwigsburg, www.ksk-music-open.de