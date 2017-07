Rock of Ages – ein Festival für die ganze Familie

× Erweitern Rock of Ages

Sommerzeit ist Festivalzeit. Open-Airs erfreuen sich großer Beliebtheit. In der Berichterstattung dazu stehen meist die auftretenden Künstler im Fokus. Superstar hier, internationaler Top-Act dort – je bekannter der Name, desto größer die Schlagzeile. Viel zu kurz kommen dabei oftmals die Leute im Hintergrund, ohne die ein Festival allerdings gar nicht erst zustande kommen würde. MORITZ hat beim »Rock Of Ages« einmal einen Blick hinter den Vorhang geworfen.

Horst E. Franz ist nicht nur Veranstalter des »Rock Of Ages«-Festivals, sondern für seine Tochter bestimmt auch ein toller Gute-Nacht-Bettgeschichten-Erzähler. Anekdoten hat er jedenfalls reichlich auf Lager – da kann ein ursprünglich als »kurzes Telefonat« geplantes Gespräch schon mal eine Stunde dauern und man hat danach trotzdem das Gefühl: »Schade, schon vorbei!« Wahrscheinlich aber auch nicht anders zu erwarten, bei einem Mann, der Dee Snider (seines Zeichens Frontmann der legendären »Twisted Sister«) als Trauzeuge hat und dessen Tochter solch international gestandene Superstars Backstage mit ihrer charmanten Art schon zum Tränchen-Verdrücken gebracht hat.

Familienfreundliches Rock-Festival

Beim »Rock Of Ages« geht es eben deutlich familiärer zu, als bei anderen Festivals. Horst E. Franz selbst spricht von einer »familienfreundlichen Variante« – irgendwie anders als alle anderen halt. Nur bei diesem Rock-Festival gibt es einen in dieser Form vermutlich einzigartigen Familiensonntag. Vormittags heißt es dann wieder Bühne frei für ein buntes Familienprogramm, das neben Hüpfburgspaß, Kinderschminken und reichlich Wasservergnügen mit Fun-Balls auch einen Auftritt des Kinderlieder-Autors Detlev Jöcker beinhaltet – ein spezieller »Booking-Wunsch« von Horst E. Franz‘ Tochter.

Mehr als ein Jahr Vorlaufzeit

Ungeachtet des familiären Flairs, das das »Rock of Ages« sowohl hinter als auch vor der Bühne auszeichnet, sind im Hintergrund zahlreiche fleißige Helfer nötig, um die Strukturen und Rahmenbedingungen für ein solch professionelles Festival mit internationalen Top-Acts wie Saga, Kim Wilde oder Marillion zu schaffen. »Die Vorbereitungen beginnen mit mehr als einem Jahr Vorlauf«, berichtet Horst E. Franz. Layout und Design sowie der komplette Komplex rund um das Ticketing stehen als erstes auf der Agenda. Parallel beginnt bereits frühzeitig das Booking der Bands – nicht selten stehen die ersten Acts für das kommende Festival bereits fest, noch bevor das aktuelle Spektakel überhaupt begonnen hat. Mit zwei Monaten Vorlauf beginnen dann die ersten technischen Vorbesprechungen – einen Monat später klinken sich Behörden und die Polizei in die Planung mit ein. Auch der Material-Aufwand ist enorm: insgesamt gilt es beispielsweise 15 Kilometer lang Zäune aufzustellen und zwei Kilometer an Wasserleitungen zu verlegen. Der Aufbau für die insgesamt 350 Mann starke Crew beginnt gut eine Woche vor dem Festival mit dem Kennzeichnen der entsprechenden Stellen auf den Wiesen. Samstags stehen erste Zelte, ab Sonntag beginnt der Bühnenaufbau, mittwochs folgen Licht und Technik und donnerstags ist die Bühne bereit für den ersten Soundcheck. Neben der Crew kommen noch 120 Security-Leute zum Einsatz und 230 Mitarbeiter im Bereich Catering.

Superstars mit Extra-Wünschen

Natürlich weiß ein Horst E. Franz auch Geschichten über die sagenumwobenen Extra-Wünsche der Stars zu erzählen. »Wir versuchen immer alles zu ermöglichen – wenn auch manchmal kopfschüttelnd«, gibt er augenzwinkernd zu Protokoll und denkt dabei an Geezer Butler (»Black Sabbath«/ »Heaven and Hell«), aufgrund dessen Allergie gegen tierische Eiweiße extra neue Töpfe angeschafft werden mussten, Wünsche nach speziellen Whisky-Sorten und ausdrücklich schwarzen Handtüchern oder Alice Coopers streng geheimen Ausflug auf den Golfplatz. Andrej Meinzer

Rock Of Ages Fr. 28. bis So. 30. Juli,

Festplatz Seebronn, www.rock-of-ages.de