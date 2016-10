»Swingtime« im Friedrichsbau Varieté

× Erweitern Swingtime Friedrichsbau

In der neuen Show des Stuttgarter Friedrichsbau Varietés lebt die goldene Ära des Swing und Charleston lebt wieder auf. »Swingtime« begibt sich auf einen musikalisch-artistischen Siegeszug in die rauschenden 1920er bis 40er Jahre, die brandaktuell an den Puls der Zeit geholt werden. Eine wild-elegante Ballroom-Atmosphäre im nostalgischen Stil von damals mit dem Feeling von heute. Mit rhythmischen Beats und dynamischen Arrangements vereint die Show großes Entertainment mit Live-Musik und Weltklasse-Akrobatik. Freuen kann man sich auf die niederländische Comedy-Swing-Band The Slampampers, die den Soundtrack den Abends liefert, Magier Raul Alegria, Rita Lynch, die einen Hauch von Burlesque mitbringt, Handstand-Akrobatin Anissa, Rola-Rola-Artist Dmytro Kharlov, Marina Skulditskaya und ihre Hula-Hoop-Ringe, Jongleurin Lena Smaha sowie das Trio Batut, das so rasant die Wände hochläuft, dass man sich fragt, wo die Schwerkraft geblieben ist.

Swingtime Fr. 4. November 2016 bis Sa. 11. Februar 2017,

Mo. bis Sa. 20 Uhr, So. 18 Uhr, www.friedrichsbau.de