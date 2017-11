Löwenherz-Preise auf Gala in Stadthalle Leonberg verliehen

× Erweitern Löwe Leonberg 2017

Ludwig Essig aus Leonberg ist 16 Jahre alt und engagiert sich seit drei Jahren in einer achtköpfigen Projektgruppe von "Planet Earth first" für den Umweltschutz und Green Peace. Wenn man mit ihm spricht, merkt man sofort, dass er gut informiert ist und der Idealismus seine Ideologie ist. Auch er war am 12. November Gast der Gala in der Stadthalle Leonberg zur Verleihung der Ehrenpreise, der Löwenherzen, die Persönlichkeiten für Engagement in Projekten zu gesellschaftlicher Veränderung, Umweltschutz und Frieden auszeichnet.

Die rund 700 geladenen Gäste der Gala, die musikalisch von der jungen, aufstrebenden Sängerin Mascha Stohrer untermalt wurde, lauschten interessiert den beiden Hauptvorträgen des Friedensaktivisten Eugen Drewermann und des bekannten Journalisten Franz Alt, die beide auch Ehrenpreisträger 2017 sind.

Leonberg 2017

Drewermann, eine Speerspitze der Friedensbewegung und Publizist, ging in seiner Rede und Laudatio für Franz Alt auf die aggressive Expansionspolitik der NATO nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, die steigenden Rüstungsausgaben der Bundesrepublik und den Krieg als Ende der Zivilisation ein. Der energiegeladene Redner hielt ein flammendes Appell für kulturellen Austausch, für ein Umdenken in Politik und Wirtschaft und für eine Welt, die die Ursachen von Armut, Hunger, Analphabetismus und Krieg wirkungsvoll bekämpft. Auch die Rückkehr zum kritischen Journalismus war ein Aspekt seiner emotionalen und wissenschaftlich fundierten Rede.

Ebenso aufschlussreich war die Präsentation des Journalisten Franz Alt (u.a. TV-Sendung Monitor), der in seiner Rede die Machbarkeit und Umsetzbarkeit der Energiewende, den Ausstieg aus Kohle-, Gas- und Öl-Förderung und die Klimaprobleme (Erderwärmung, Schmelze der Polkappen, Anstieg des Meeresspiegels) des Planeten einging. Dabei betonte er auch die Zukunftsträchtigkeit erneuerbarer Energien, in erster Linie die von Sonne und Wind.

Mascha Stohrer

Auch Lacides Hernandez erhielt in Abwesenheit ein Löwenherz für seine Verdienste um die Aussöhnung zwischen verfeindeten Parteien im seit 52 Jahren Drogen- und Kriegsgeplagten Kolumbien. Ein Freund von ihm stellte Hernandez' Arbeit in Gefängnissen und den beginnenden Versöhnungsprozess zwischen Zivilbevölkerung, Armee, Regierung und paramilitärischen Gruppen wie der ELN oder der FARC vor.

Den Abschluss des Abends bildete die Ansprache des Renninger Pfarrers Franz Pitzal, der über seine Arbeit in Afrika, seine Fundraising-Aktivitäten (er sammelte bisher mehr als zwei Millionen Euro für die Bekämpfung von Armut, Hunger und Analphabetismus) und seine Treffen mit Mutter Theresa berichtete. In der Laudatio wurde er als Gottesmann gewürdigt, der eher als Pragmatiker aktiv handele als als Dogmatiker den Anweisungen und Verhaltensregeln des Vatikans folge.

Weitere Informationen auf www.humanprojects.de