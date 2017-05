Power of Love – Gänsehautmomente in der Sauna

× Erweitern Therme Erding

Gänsehautmomente in der Sauna? Das geht! Mit „Power of Love“, den schönsten Liebesliedern und atemberaubender Duo-Luftakrobatik in der VitalTherme & Saunen (ab 16. Jahren, textilfrei). Am Samstag, den 20. Mai, wird es in der Therme Erding romantisch: Saunatuch und den Liebsten einpacken und gemeinsam genießen!

Die renommierten Musiker der Bigband „Fink & Steinbach“ schaffen am dritten Samstag im Mai ab 18 Uhr auf der zentral gelegenen Showbühne ein außergewöhnliches Musikerlebnis: Mit ihren internationalen Gesangssolisten Sophia Anderson – bekannt aus TV und Musicals – und Sandro Luzzu – einer der besten Frank Sinatra Interpreten – präsentieren sie die schönsten Love Songs. Das Repertoire reicht von Titeln aus weltbekannten Musicals über ergreifende Balladen aus romantischen Kinofilmen bis hin zu Kuschelrock voller Kraft und Wärme. Rund um den großen Vitalpool entsteht so ein einzigartiges Konzertflair unter Palmen: Die besten Plätze findet man auf einer Panoramaliege, an gegenüberliegender Poolbar oder auf einer Sprudelliege im Thermalheilwasser. Entspannung pur zu Bigband-Klängen und Gesang.

Neben den akustischen Darbietungen sorgen Chis Kiliano und Partnerin mit ihrer Duo-Akrobatik „The Power of Love“ für den visuellen Höhepunkt des Abends. Unter der erleuchteten Saunakuppel zeigen sie in schwindelerregender Höhe von acht Metern ihren „Liebestanz“ am roten Tuch. Staunende Bewunderung ist vorprogrammiert.

Alle Sinne spricht an diesem Tag das herzliche Tagesprogramm an: In einer der 26 Saunen, der Finnenstube, werden u.a. „Symbols of Love“ aus Heilkreide zu ätherischen Duftkompositionen gezeichnet: Aromen wie Litsea, Hoholz, Palmarosa und Blutorange versprechen ein spürbares Ganzkörpererlebnis. Eine duftende Rosenmaske, als Hommage an die Blume der Liebe, versüßt den Aufguss in der 70°C warmen Meditationssauna. Und in der Kelten-Thron-Sauna des Stonehenge performt ein Paradise Guide-Paar „ihre“ Liebesgeschichte im musikalisch untermalten „The Power of Love“-Fahnenaufguss. Das ist Wohlfühlgarantie in großer Auswahl.

An diesem Eventsamstag hat die VitalTherme & Saunen von 9 bis 24 Uhr geöffnet. Das Rahmenprogramm ist ein Geschenk der Therme Erding an die Gäste anlässlich ihres Jubiläumsjahres: Man bucht am Empfang oder unter therme-erding.de/shop/nur den regulären Eintritt in die Thermenwelt.