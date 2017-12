× Erweitern Ski-Wochenende in Ischgl und Sölden mit MORITZ!

Wer sich nicht entscheiden kann, wohin es diesen Winter gehen soll, kann mit Jomotours und MORITZ zwei der besten Skigebiete an einem Wochenende erleben.

Neben endlos scheinenden Abfahrten, traumhaften Pisten und optimalen Schneeverhältnissen kann man hier ordentlich feiern. Der weltbekannte Kuhstall wartet in Ischgl genauso auf die Mitreisenden, wie der Bierhimmel in Sölden. Nach der Abreise am Freitagnachmittag ist am späten Abend die Ankunft im Hotel geplant.

Am zweiten Tag geht‘s zur Partyhochburg Ischgl, um den ganzen Tag Ski zu fahren und Ischgl zu genießen. Am Abend steigt dann die Après-Ski Party bis zur Rückfahrt ins Hotel.

Am dritten Tag geht es nach Sölden, wo noch ein Tag Skifahren oder Snowboarden und Apres-Ski vor der Heimreise angesagt ist.

Moritz Ski-Safari Ischgl und Sölden - 3 Tage

Termine: Fr. 19. - So. 21. Januar und Fr. 30. März - So. 1. April

👉 www.jomotours.de