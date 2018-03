After-Work-Party mit Freibier und befreitem Aufspielen

× Erweitern Crailsheim Merlins 17/18

Am Mittwochabend beginnt für die Crailsheim Merlins eine Serie von drei Heimspielen in Folge. Zum Auftakt gibt es das „After Work Game“ gegen die Uni Baskets Paderborn. Eine gute Gelegenheit, weiter an der Playoff-Form zu arbeiten. Tip-Off ist um 19:30 Uhr.

Es ist sozusagen die „Road to playoffs“, die mit dem Heimspiel gegen Paderborn startet. Mit drei Heimspielen in Serie steigt die Temperatur immer weiter an, bis nach dem abschließenden Auswärtsspiel in Chemnitz die heißeste Phase der Saison beginnt. In der gesamten Merlins-Familie rüstet man sich für die kommenden Wochen:

Auf dem Spielfeld

Eine etwas längere Pause seit dem letzten Spiel bei den Baunach Young Pikes nutzten die Merlins zum Verschnaufen. „Wir hatten einige Krankheitsfälle und hoffen, dass wir diese jetzt überwinden konnten und am Mittwoch mit einer wiedererstarkten Truppe ins Spiel gehen können“, so Tuomas Iisalo. Aber das Spiel in Baunach habe bereits gezeigt, dass die Tiefe im Kader jetzt auch ein paar Ausfälle auffangen könne. Nach den freien Tagen geht es inzwischen aber wieder im Training energisch zu Sache und das Visier wird voll auf die Playoffs eingestellt, wie der Headcoach wissen lässt: „Unser Fokus liegt auf unserer eigenen Weiterentwicklung. Auch wenn wir ein gewisses Level erreicht haben, wollen wir jeden Tag, jede Woche noch ein bisschen besser werden, damit sich das Training auszahlt.“

Dass der Gegner am Mittwoch befreit aufspielen kann, kommt dem Coach entgegen. „Für Paderborn ist der Klassenerhalt sicher, sie haben nichts mehr zu verlieren, können aber auch die Playoffs nicht mehr erreichen. Sie werden die Saison dennoch gut zu Ende bringen wollen, ebenso wie wir.“ Deshalb hofft auch Sportdirektor Ingo Enskat darauf, „dass wir an die begeisternden Leistungen aus den vergangenen Spielen anknüpfen und unsere weiße Weste zuhause behalten können.“

Neben dem Spielfeld

Schon seit Anfang der Woche werfen die Merlins den Blick voraus. Gleichzeitig mit dem Startschuss für den Dauerkarten-Vorverkauf für die kommende Saison fiel auch der Startschuss für die „Road to Playoffs“ auf den Rängen der Arena Hohenlohe. Das Playoff-Fanpaket gibt es nämlich oben drauf, das ab kommenden Samstag im Fanshop der Merlins erhältlich sein wird. Zuvor wird das Playoff-Motto 2018 präsentiert, auf das bereits am Mittwochabend der eine oder andere Hinweis in der Arena zu sehen sein wird.

Bevor es allzu heiß und spannend wird, darf es nochmal gemütlich werden: Vor Spielbeginn gegen Paderborn (19:30 Uhr) gibt es an den Bars der Arena Hohenlohe noch Freibier vom Fass, in der legendären Merlins-Bar legt zudem ein DJ zur After Work Party auf.