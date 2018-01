Eisbären Heilbronn: Mit der „Weihnachtsmeisterschaft“ ins Neue Jahr!

× Erweitern Foto: Thomas Kircher Eisbären Heilbronn Blick von der Mannschaftbank

Nur noch sieben Spiel stehen für die Eisbären Heilbronn auf dem Hauptrunden-Spielplan, dann beginnen schon die Play Offs!

Nach den erfolgreichen Spielen zum Ende des letzten Jahres, durften die Eisbären die Feiertage als „Weihnachtsmeister“ an der Tabellenspitze verbringen.

Doch schon geht es weiter und die ersten beiden Partien des Jahres 2018 gilt es bereits am kommenden Wochenende zu bestreiten.

Am Freitag, dem 05.01.18, gastiert um 20 Uhr der Schwenninger ERC in der Kolbenschmidt Arena und am Sonntag, dem 07.01.18 um 17 Uhr, geht es in der Nebenhalle der SAP Arena zur Spielpaarung MAD Dogs Mannheim gegen EHC Eisbären Heilbronn.

Für beide Eisbären-Gegner ist der Playoff Zug bereits abgefahren. Schwenningen belegt mit 14 Punkten den 7. Platz, Mannheim mit acht Punkten Platz 9. Gegen beide Mannschaften konnten die Eisbären aus Heilbronn in den jeweils zwei bestrittenen Spielen siegreich vom Platz gehen. Die Gegner zu unterschätzen wäre sicherlich ein Fehler. Zwar konnte man Schwenningen mit 9:3 und 8:3 beide Male deutlich schlagen, doch gerade die MAD Dogs aus Mannheim bereiteten den Eisbären das ein oder andere Problem. Ungern erinnert man sich auf Heilbronner Seite an das Kräfte-Messe im Dezember, das man nur mit Mühe mit 8:7 gewinnen konnte.

Doch wenn die Heilbronner weiterhin mit der Zielstrebigkeit der letzten Wochen spielen, werden sie ein schwer zu bezwingenden Gegner sein.