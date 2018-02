Eisbären Heilbronn: Und jetzt Play Off-Halbfinale!

× Erweitern Eisbären Heilbronn Sören Breiter gibt die Richtung vor

Nach dem erfolgreichen 6-Punkte-Wochenende mit Siegen gegen die Eisbären Eppelheim (5:4) und Baden Rhinos (8:1), geht es ab dem kommenden Freitag in die Play Offs!

Die Halbfinal-Serie, die im Modus Best of 3 gespielt wird, beginnt für die Eisbären Heilbronn am 16.02.2018 um 20 Uhr mit dem ersten Spiel in der heimischen Kolbenschmidt Arena. - Wie schon erwartet, ist der Gegner der ECE Eisbären Eppelheim.

Kein einfacher Gegner für die Heilbronner Kufencracks. In der Hauptrunde hatte man bereits drei mal gegeneinander gespielt. Die Statistik von 2 Siegen (6:2, 5:4) und einer Niederlage (7:8) würde für die Eisbären aus Heilbronn sprechen, wenn die Partien nicht immer „enge Kisten“ gewesen wären.

Hier treffen zwei Teams aufeinander, die sich auf Augenhöhe begegnen. Das stark besetzte Eppelheimer Team hat mit Manuel Pfenning nicht nur den ehemaligen Spieler-/Trainer der Eisbären in ihren Reihen, sondern auch den ehemaligen Heilbronn-Eisbär, Marc Bruns.

Doch auch die Eisbären Heilbronn sind bestens besetzt! So stellt der 4-fache Serien- und aktueller Vizemeister mit 160 Toren den besten Sturm der Hauptrunde 17/18. - Allein 5 Stürmer der Heilbronner befinden sich unter den Top 20 Scorern der Liga!

Somit ist eines klar: die Play Off-Serie ist für beide Teams alles andere als ein Selbstläufer. Und für die Zuschauer wird es auf jeden Fall spannend werden, wenn es heißt: DUELL DER ARTGENOSSEN!

Damit möglichst viele Eishockey-Begeisterte das erste Play Off-Spiel der Eisbären Heilbronn miterleben können, hat sich der Eisbären-Vorstand ein besonderes „Special“ einfallen lassen:

Zum ersten Spiel der Halbfinalserie am 16.02.18 laden die Eisbären alle Kinder und Jugendlichen bis 14 Jahre zum kostenlosen Besuch in die Heilbronner Kolbenschmidt Arena ein!