Teilnehmerrekord beim B2Run Stuttgart

× Erweitern B2Run Stuttgart

"Go, Stuttgart go !“ – Nicht nur Magdalena Neuner, mehrmalige Weltmeisterin und Olympiasiegerin, zeigte sich begeistert vom mittlerweile fünften B2Run, der am 6. Juli in der baden-württembergischen Hauptstadt stattfand.

Auch das Feedback von Läufern wie Fans geriet einhellig positiv. Und erneut konnte Standortleiter Nils Goldstein einen Teilnehmerrekord vermelden: Über 6900 gutgelaunte Teilnehmer aus 420 Unternehmen hatten sich auf die rund 5,3 Kilometer lange Laufstrecke rund um die Mercedes-Benz-Arena begeben. Dass bei allem Ehrgeiz der Spaß am Sport im Team im Vordergrund stand, war auch bei den After-Run-Events stets live zu erleben. Ob beim Abtanzen auf der Runners‘ Party im nahegelegenen Palm Beach oder beim Konzert von Ex-PUR-Mitglied Roland Bless, der vor und nach dem Run Läufer und Fans mit seinen eingängigen Deutschpop-Klängen unterhielt - ihre fröhliche Feierlaune ließen sich die lauffreudigen Schwaben auch durch die hohen Temperaturen nicht nehmen.

„Wir freuen uns, dass wir die Begeisterung für den B2Run gerade hier in Stuttgart, weiter befeuern konnten“, sagte B2Run-Standortleiter Nils Goldstein. Denn für viele Firmen ist der B2Run längst mehr als nur ein Laufevent – er festigt Teamgeist und Firmenzusammenhalt und sorgt für Freude und Motivation – egal ob beim kleinen Start-Up – oder beim großen Konzern.

Aufgrund von Dachsanierungsarbeiten war es in diesem Jahr nicht möglich den B2Run wie gewohnt in der Mercedes-Benz Arena durchzuführen. Trotzdem wurde eine geeignete Ersatzlocation für das B2Run Village gegenüber der Arena gefunden, was der Begeisterung der vielen Läufer keinen Abbruch tat. „Wir danken dem VfB Stuttgart und den Verantwortlichen der Mercedes-Benz Arena für die partnerschaftliche Zusammenarbeit und freuen uns, dass wir im nächsten Jahr wieder wie gewohnt in die Arena einlaufen können“, bedankt sich Nils Goldstein.

B2Run Stuttgart: Spaß am Sport – erstmals klimaneutral

Für viel positives Aufsehen sorgte auch weitere Neuerung in der B2Run Saison 2017: In Kooperation mit dem regionalen Energiepartner E.ON erzielt B2Run in diesem Jahr eine ausgeglichene CO²-Bilanz. Ziel des gemeinsamen Umweltengagements ist es, den CO²-Ausstoß zu reduzieren und zu kompensieren. So wurde aufgrund einer detaillierten Prognose für den B2Run in Stuttgart eine Gesamtemission in Höhe von 79 Tonnen CO2 errechnet. Diese Kohlenstoffdioxidmenge wird komplett kompensiert. Um eine vergleichbare Kompensation herbeizuführen, müsste ein Ein-Personen-Haushalt beispielsweise auf 1100 Jahre Fernsehen verzichten.

Trotz der Hitze wurden in Stuttgart hervorragende Zeiten gelaufen:

In der Gesamtwertung der Herren legte Bastian Franz vom Team Heart & Sole die Bestzeit mit 17:16.9min. vor. Bei den Damen legte Leyla Emmenecker, ebenfalls vom Team Heart & Sole, mit 20:22.5 die Bestzeit vor. Der schnellste Chef war mit 20:58.6 Philip Tiedt von der VICO Research & Consulting GmbH. Schnellste Chefin: Christine Viklund von der Flint Group GmbH mit 23:58.8. Weitere Ergebnisse finden sich hier: www.b2run.de/stuttgart/ergebnisse/ergebnisse2017/

Doch noch deutlich wichtiger als diese mit Siegerehrung bedachten Bestzeiten ist der Kerngedanke von B2Run: Teamgeist zu stiften, gute Stimmung in den Firmen zu stärken und somit den Zusammenhalt in den Firmen zu stärken. Und vor allem das motivierte die Firmen zum zahlreichen und begeisterten Mitmachen: „Uns motiviert das Event selbst! Es gibt uns eine Gelegenheit, eine engere Zusammenarbeit aufzubauen und als Team gemeinsam Spaß zu haben“, bekundete Faramarz Dehkordi vom IT-Consultant Dymatrix.

Auch andere Teams wirkten ausnehmend gut gelaunt. Auf die gute Teamstimmung angesprochen meinte etwa Alexander Tech von der Industriefirma Single TR: „Es stärkt unseren Teamspirit, gibt uns ein gutes Wir-Gefühl – und hilft uns, auch neue Mitarbeiter voll ins Team zu integrieren – so wie den jungen Mann dort, der erst seit Montag an Bord ist“, sagte er, auf einen Teamkollegen zeigend.

„Bunt“ bedeutete hier nicht nur Firmentrikots in allerlei Farben - auch quietschbunte Maskottchen und Verkleidungen. Als grellbuntes Einhorn verkleidet führte Albert Pusch, Marketingdirektor bei Fact Finder, sein Team an den Start.

„Es war ein tolles Erlebnis“, so Frank Blessing von der Firma Texas Instruments., „Lauf und Rahmenprogramm“ stimmten! Und Roland Bless, selbst begeisterter Läufer, brachte es auf den Punkt: „Ein überragendes Lauf-Event. Passt so richtig ins sportlich erfolgsverwöhnte Ländle: der VfB wieder genau so erstklassig wie der B2Run. Go, Stuttgart go!“