Matchball um Platz zwei für die SG BBM Bietigheim Frauen

Am 24. Spieltag der Handball Bundesliga Frauen (HBF) hat die Mannschaft der SG BBM Bietigheim den zweiten Matchball, um sich frühzeitig den zweiten Platz und somit die Qualifikationsrunde zur ehf Champions League zu sichern. Um 19 Uhr trifft die Mannschaft von Trainer Martin Albertsen an diesem Samstag in der Sporthalle am Viadukt in Bietigheim auf den bislang sieglosen Tabellenletzten HC Rödertal.

Nach dem 23:23 am vergangenen Wochenende beim Buxtehuder SV wurde die Entscheidung um Platz zwei in der HBF-Saison 2017/18 um eine Woche verschoben. Nach wie vor trennen die SG BBM und den BSV fünf Zähler. Bei noch sechs zu vergebenen Punkten, können sich die SG BBM-Mädels am Wochenende mit einem Sieg die Vizemeisterschaft sichern. Der zweite Rang in der HBF ist gleichbedeutend mit der Teilnahme an der Qualifikationsrunde zur ehf Champions-League in der neuen Spielzeit.

Zu Gast im vorletzten Heimspiel der laufenden Runde ist der Tabellenletzte HC Rödertal. Die Sachsen, die nur durch die Insolvenz des HC Leipzig im vergangenen Sommer den Sprung in die 1. Liga schafften, haben in 23 Spielen bislang erst einen Punkt gewinnen können. Am 21. Spieltag trennte man sich in eigener Halle vom Tabellenvorletzten Neckarsulmer Sport-Union mit 26:26.

Die SG BBM geht also als klarer Favorit in die Partie am Samstagabend. Im Hinspiel siegte das Team um Karolina Kudlacz-Gloc deutlich mit 36:16.

Trainer Martin Albertsen sieht der Partie zuversichtlich entgegen.

„Wir haben in der Hinrunde ein sehr gutes Spiel in Rödertal gemacht und hoch gewonnen. Inzwischen ist der HC aber besser drauf und hat unter anderem seinen ersten Punkt gegen Neckarsulm geholt.

Der Gegner hat jetzt also mehr Glauben an sich selbst, als noch in der Vorrunde. Daher ist es für uns unglaublich wichtig, konzentriert zu spielen und die zwei Punkte zu holen. Darauf setzen wir auch unseren vollen Fokus“, so der SG BBM Chefcoach.