SG BBM Bietigheim will sich im Derby rehabilitieren

× Erweitern Foto: Wolf-Sportfoto SGBBM Ludwigsburg, Deutschland 01. November 2017: CL - 17/18 - SG BBM Bietigheim vs. Vipers Kristiansand

Nach der zweiten Saisonniederlage am vergangenen Sonntag in Leverkusen, ist der Deutsche Handballmeister der Frauen, die SG BBM Bietigheim, bereits an diesem Mittwoch (Anwurf um 19.30 Uhr in der EWS-Arena in Göppingen) im Derby bei Frisch Auf Göppingen gefordert. Die Mannschaft von Trainer Martin Albertsen will sich in der Handball Bundesliga Frauen (HBF) rehabilitieren.

Der Tabellensechste, die Damen von Frisch Auf Göppingen, empfangen an diesem Mittwoch den Tabellenzweiten aus Bietigheim. Die Bilanz spricht für die SG BBM. Die letzten sechs Spiele konnten die Bietigheimerinnen gewinnen. In der Vorrunde schlug man die Frisch Auf-Mädels mit 29:25.

Beide Teams mussten in der HBF zuletzt Niederlagen verkraften. Während die SG BBM bei Bayer Leverkusen mit 18:21 unterlag, verlor Frisch Auf Göppingen zu Hause gegen den Tabellenführer Thüringer HC mit 18:26.

Nach den Punktverlusten in Leverkusen hat die SG BBM nun schon vier Zähler Rückstand auf den THC. In Göppingen will das Team von Trainer Martin Albertsen nun wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Mit Cecile und Fie Woller stehen der SG BBM zumindest wieder zwei der zuletzt angeschlagenen Spielerinnen zur Verfügung. Ob Rechtsaußen Angela Malestein nach ihrem Nasenbeinbruch wieder in den Kader zurückkehren kann, entscheidet sich kurzfristig.

„Vor allem in der Offensive müssen wir mehr Durchschlagskraft aufbauen. Das war in Leverkusen definitiv zu wenig. Unser Ziel ist nach wie vor die Titelverteidigung der Deutschen Meisterschaft, auch wenn dies aufgrund unserer Personalsituation und des Rückstandes auf den THC nun eine Herkulesaufgabe wird“, betont Chefcoach Martin Albertsen.